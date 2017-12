Hierover maken koppels het vaakst ruzie, volgens een relatietherapeut SV

09u34

Van wat er nu precies op de rekening staat (of net niet), tot waar jullie dit keer Nieuwjaar vieren: af en toe bekvechten doen we allemaal wel eens. Maar wat zijn nu de onderwerpen waarover we het vaakst in de clinch liggen? Relatietherapeut Rachel Sussman helpt ons een handje, want een gewaarschuwd koppel is er twee (of vier?) waard.

De meeste ruzies gaan eigenlijk over erg banale dingen, vertelt de psychologe. "Niet zozeer het onderwerp, maar het gebrek aan communicatie is het probleem," legt Sussman uit. "Stel dat je zelf niet zo'n kei bent in communiceren, dan kan het gebeuren dat je meteen in de verdediging schiet wanneer je partner over iets probeert te praten. Of je haalt oude koeien uit de sloot. En dat betekent dat zelfs het kleinste dingetje - zoals vergeten een brood te halen - al snel kan uitmonden in een grote ruzie."

Om er ons in het vervolg voor te behoeden: dit zijn de onderwerpen die volgens de psychologe het vaakst tot ruzies leiden.

1. Toewijding

Ongetrouwde koppels die bij Sussman op de sofa plaatsnemen, hebben het meestal over toewijding aan elkaar. "Vaak vindt de ene partner dat hij of zij meer doet voor de ander dan omgekeerd, of hebben ze het gevoel dat hun partner zich minder wil binden dan zij. Zo wil de één bijvoorbeeld gaan samenwonen of trouwen, terwijl de ander daar misschien nog niet klaar voor is. En dat kan heel snel tot strubbelingen leiden."

2. Klusjes

Nog een recept voor ruzie: huishoudelijke taken. "Vaak heeft iemand het gevoel het merendeel van de klusjes te moeten doen. Bij heterokoppels is dat meestal de vrouw, maar ik hoor van mannen ook vaak dat ze best wel veel doen, maar dat hun vrouw dat gewoon niet ziet."

3. Sociale media

Sinds de opkomst van Facebook, Instagram en Twitter is er heel wat veranderd, ook op relatievlak. "Ik krijg meer en meer koppels over de vloer die willen praten over het gebruik van sociale media. Dat zijn vooral jonge koppels, tussen twintig en dertig jaar oud. Vaak heeft één van de partners het gevoel dat zijn of haar leven breed wordt uitgesmeerd over sociale media, of vinden ze dat hun partner verslaafd is. En ja, af en toe is er ook gewoon iemand bezorgd omdat haar partner supermodellen volgt op Instagram."

4. Geld

"Het is doodnormaal dat de ene persoon veel uitgeeft, terwijl de ander liever spaart," stelt Sussman gerust. "Het is pas een probleem wanneer je het gevoel hebt dat jíj gelijk hebt, en je partner iets verkeerd doet. Zo kan de spaarder zijn partner ervan beschuldigen onverantwoordelijk te zijn, terwijl de uitgever zijn partner misschien net een gierigaard vindt." Deze bron van ergernis komt vaak pas aan het licht wanneer een koppel gaat samenwonen, en inzicht krijgt in de financiën van de ander, legt Sussman uit.