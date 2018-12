Hey tijger! Waarom koosnaampjes je relatie versterken

Nele Annemans

01 december 2018

15u06

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Scheetje, schat, poepie, poes ... hoe je je wederhelft ook noemt, volgens nieuw onderzoek is het dé ideale manier om de band met je partner en dus ook je relatie te versterken.

Simpelweg je partner aanspreken met ‘liefje’ of een ander schattig koosnaampje kan je relatie versterken. Dat blijkt uit een onderzoek bij meer dan 1.000 volwassenen. De onderzoekers stelden vast dat 87% van de Amerikanen een koosnaam gebruiken voor hun wederhelft, in vergelijking met 74% van de Europeanen én dat de mensen die een troetelnaam gebruiken, 16% meer kans hebben om gelukkig te zijn in hun relatie dan de koppels die dat niet doen.

Meer specifiek toont het onderzoek aan dat 90% van de mensen die vleiende, maar eenvoudige bijnamen gebruikten zoals ‘schat’, ‘liefje’, ‘schoonheid’ tevreden zijn over hun relatie. Slechts 56% van de paren die hun partner geen bijnaam geven, zei hetzelfde.

Maar voordat je je partner nu voortdurend gaat bestoken met tijgertje, bolleke of schatteke, de studie vond ook dat niet eender welk koosnaampje je relatie sterker maakt. Want wat is nu de meest flatterende bijnaam van allemaal? Blijkbaar hangt het af vanwaar je woont. Zo worden Amerikanen graag ‘schoonheid’ genoemd, terwijl Europeanen liever aangesproken worden met ‘schat’. De bijnamen die op geen lof kunnen rekenen zijn onder andere ‘mama’ of ‘papa’ en té vergezochte namen zoals ‘muffin’.

Nog een leuk weetje: mannen zijn in het algemeen meer geneigd om hun partner aan te spreken met een troetelnaampje (85%) dan hun vrouwelijke tegenhangers (76%).

Wij zijn alvast overtuigd! Proberen jullie het nu ook maar eens, schatjes!

Meer over samenleving

familie