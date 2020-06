Het motto van de weduwe van Panamarenko Eveline Hoorens: “Nothing is permanent” Glenda Smits

07 juni 2020

15u22 0 Seks & Relaties Nu het doek definitief gevallen is over de Panamarenko-expo bij Campo & Campo in Antwerpen, probeert de weduwe van de kunstenaar, Eveline Hoorens (44), de draad van het leven weer op te pikken. In NINA vertelt de creatieve onderneemster wat haar drijft in het leven.

“In het leven blijft niets hetzelfde. Alles is constant in ­verandering. Dat is een heel natuurlijk proces. Kijk naar de seizoenen, eb en vloed, de overgang van dag naar nacht. Het boeddhisme heeft hier een heel wijze stelling voor: nothing is permanent, everything is impermanent. De kunst bestaat erin om die verandering te aanvaarden. Als mens hebben we daar best moeite mee. Houden we liever krampachtig vast aan zekerheden. Sinds enkele jaren probeer ik verandering echt bewust te aanvaarden. Dat helpt mij om te gaan met grote tegenslagen in het leven.”

“Het boeddhisme is heel onverwacht op mijn pad gekomen. Ik worstel al tien jaar met narcolepsie en kataplexie. De ene ziekte doet je plots in slaap vallen, de andere verzwakt ineens je spieren. Heel vervelend. In mijn zoektocht naar een alternatief voor de zware medicatie verdiepte ik me in Tibetaanse geneeskunde. Zo kwam ik terecht bij een monnik die vier mantra’s vooropstelt. Naast het aanvaarden van verandering gaat het om ‘life is precious’, ‘life is an ocean full of suffering’ én ‘respect the law of karma’. Die mantra’s, die deel uitmaken van mijn dagelijkse meditaties, geven me troost en inzicht. Dankzij meditatie, andere voedingsgewoonten en ademhalingsoefeningen heb ik mijn medicatie trouwens kunnen afbouwen.”

“Mijn levensmotto heeft me geholpen om het overlijden van Pana te aanvaarden. Zijn dood kwam vrij onverwacht, maar zijn moment was blijkbaar gekomen. En mijn man is in schoonheid gestorven. Thuis in de zetel. Natuurlijk mis ik hem. Mijn verdriet komt en gaat als golfslagen op zee. Op de Noordzee. Niet als een tsunami in de Indische Oceaan. Wat overheerst, is dankbaarheid. Pana zit diep in mijn hart. Elke dag schieten er zoveel mooie herinneringen aan hem door mijn hoofd. We leefden in een wereld vol experimenten, dromen, reizen, kijken naar de sterren of gezellig onder de perenboom zitten ... Geen fantasie was te gek. Op dat vlak waren we zielsgenoten. Vol enthousiasme ging ik op zoek naar materiaal waarmee Pana zijn hersenspinsels tot leven bracht. Mijn man had zo’n frisse, open blik op het leven en de wereld. Voor mij was dat één grote levensles.”

“Pana zei altijd: zo’n goede man als ik, dat ga je nooit meer vinden. Ik moet hem gelijk geven. Hij bezat een onnavolgbaar gevoel voor humor, beschikte over ontzettend veel relativeringsvermogen, vertelde prachtige verhalen. Op dit moment zou ik me niemand anders in mijn leven kunnen voorstellen. Mijn hond houdt me gezelschap, mijn ouders wonen vlakbij. Het is goed zo. Ik breng mijn dagen vooral thuis op ons boerderijtje door en geniet volop van de ­natuur. Elke dag ga ik enkele uurtjes langs op de koffiebranderij. Ik werk vooral achter de schermen. In de winkel willen ­mensen toch vaak mijn verhaal horen. Best vermoeiend. Als het kan, wil ik wat vrijwilligerswerk op koffieplantages gaan doen. Om te herbronnen. Back to the roots.”

“Het liefst van al wil ik een permanente collectie rond het werk van mijn man tentoonstellen in een museum. De expo, die ik als verrassing voor Pana opgezet had in de aanloop naar zijn tachtigste verjaardag, zag hij helemaal zitten. ­Helaas heeft hij de opening niet meer meegemaakt. Ondertussen heb ik gemerkt dat kunst, net zomin als zijn schepper, niet ontsnapt aan vergankelijkheid. De imposante UFO, zowat het pronkstuk uit de collectie, is aan restauratie toe. En er zijn plannen om The Aeromodeller, die ondertussen vijftig jaar oud is, te reproduceren, zodat die de wereld weer kan rondvaren.”

“Als mens streven we altijd geluksmomenten na. Proberen we elke vorm van lijden te vermijden. Eerst had ik zelf ook moeite met ‘life is an ocean full of suffering’. Maar als je ervan uitgaat dat het leven gepaard gaat met tegenslagen, geniet je makkelijker van je geluk. Neem nu de coronacrisis, die ons allemaal de ogen geopend heeft. Veel mensen beslissen om gas terug te nemen. Heel eerlijk, ik was er niet rouwig om dat de expo door deze omstandigheden iets vroeger eindigde. Ik had ­zoveel werk op mijn schouders genomen. Deze crisis zie ik als een reset, die hopelijk ook veel goeds zal meebrengen. Moeten we echt constant de wereld rondreizen? Al die spullen kopen? Onszelf blijven voorbijrennen? Geluk is dichterbij dan je denkt. Het schuilt in eenvoud.”