Het moderne sprookje van Bongobon-oprichter Bruno Spaas (53) en zijn vrouw, kunstenares Ellen Pil (38): “We konden niet langer gewoon vrienden zijn”

Seks & Relaties Zij is kunstenaar. Hij is de man achter de succesvolle Bongobon én architect. Ellen Pil en Bruno Spaas waren al jaren bevriend toen de vonk vier jaar geleden oversloeg. We leggen ze de zesendertig ‘liefdesvragen’ van hoogleraar psychologie Arthur Aaron voor en ontdekken zo waarom deze twee meant to be zijn. “Op een dag raapte ik al mijn moed bijeen: ‘Bruno, ik kan niet langer gewoon vrienden zijn’.”

Noem drie zaken die jullie gemeen hebben.

Bruno: (neemt er notities bij) “Ik heb me voorbereid. (lacht) We zijn allebei gedreven. We zijn gepassioneerd door kunst, architectuur, cultuur. We kunnen over straat lopen en exact hetzelfde detail gezien hebben. En we zijn allebei grappig. Vooral jij, Ellen.”

Ellen: “Ik ben grappiger, denk ik. (lacht) We delen een startschot: we zijn op eenzelfde moment in ons leven begonnen aan ons parcours zonder compromis: we doen wat we écht willen doen. Jij met je architectuur, ik als kunstenaar. We zijn samen zoekend geweest, met alle twijfels en ambities konden we bij elkaar terecht. Ik ben vijftien jaar jonger. Zo’n leeftijdsverschil kan ervoor zorgen dat je in een andere levensfase zit, maar niet zo bij ons. Jouw jeugdigheid is één van de redenen waarom ik voor je gevallen ben. Op een manier ben je zelfs jonger dan mijn leeftijdsgenoten. Ik hou wel van een consequente levenswijze. Van mensen die bewust keuzes maken en daarop verder bouwen. Neem nu onze visie over dierlijk eten. Ik vind het waanzinnig dat je al tien jaar vegetariër bent en tegelijk ook mijn idee volgt: alleen als ik het zelf kan doden, wil ik het eten. Ik zou graag tijd hebben om een jachtexamen te doen. Dan kan ik naar een jachtgebied in een bepaald seizoen: ik wil jagen op dieren die de kans hebben om te ontsnappen. Ik ben opgegroeid op het platteland. Wij aten wat er was en meer niet: lam en kip en hetgeen de tuin ons schonk. Op mijn achttiende pas heb ik mijn eerste paprika gegeten, simpelweg omdat dat in onze tuin niet groeide.”

Welke herinnering koesteren jullie het meest?

Ellen: “Negen jaar geleden heeft mijn beste vriendin ons aan elkaar voorgesteld. Instant had ik een boon voor je. Ik was toen aan het daten met iemand en dat is een relatie van enkele jaren geworden. Maar jij en ik werden goede vrienden. Jouw kijk op het leven trok me aan, op een manier die ik niet kende bij leeftijdsgenoten. Vier jaar geleden raapte ik al mijn moed bijeen. Ik was er al weken mee bezig in mijn hoofd. ‘Hoe ga ik dat vertellen?’ We zaten die avond naast elkaar aan de toog, ik keek voor me uit en zei: ‘Dit moet je even weten, doe ermee wat je wil. Maar ik kan niet meer gewoon vrienden met je zijn.’ En jij? Je gaf me een lijst waarom het níét zou gaan. (lacht) Je zei: ‘Ik wil meer tijd met mijn zoon spenderen, mijn werk gaat goed en daar kruipt al mijn energie in. En by the way: jij zit in een relatie’. Ik was helemaal van de kaart. Hoorde daarom het vervolg niet meer.”

Bruno: “En het interessante stukje kwam pas op het einde – maar je luisterde niet meer. Het luidde: ‘Allemaal redenen waardoor ik normaal niet te krijgen zou zijn. Behálve door jou.’ Ik had hier natuurlijk zelf al stiekem over nagedacht en toen bleek jij hetzelfde te voelen als ik? Wat een euforie ...”

Ellen: “Ik was vaak op stap met jou en legde telkens verantwoording af aan anderen: ‘Nee, Bruno en ik zijn geen koppel, hoor.’ Waarom deed ik dat? Omdat het míj bezighield, omdat het in míjn hoofd zat. Het móést iets worden tussen ons, anders had ik ook onze vriendschap moeten laten voor wat het was. En kijk. We zijn nu bijna vier jaar verder.”

Bruno: “Of dit ook mijn mooiste herinnering is? Er zijn er zoveel. Maar deze openbaring aan de toog was

absoluut één van de mooiste, memorabele momenten.”

Geef vijf positieve kwaliteiten van elkaar.

Ellen: “Dat ik alle ruimte krijg om mezelf te zijn. Als kunstenaar heb je een bepaalde manier van zijn. Je kan daar niet halfslachtig mee omgaan. Dat is niet voor iedereen zo evident. Bij jou wel.”

Bruno: “Jij bent onverschrokken. Je durft voor je doel te gaan. Maar nooit onbezonnen, je overdenkt alles grondig. Die zie ik ook terug in je werk, waar je alles analyseert, uit elkaar haalt en zorgvuldig terug samenzet. Hoe je de ruimtes nu hebt opgedeeld in jouw tentoonstelling in Oudenaarde is daar een mooi voorbeeld van.”

Ellen: “Jij hebt mooi haar en mooie voeten! (lacht) En ik vind jou ongelooflijk slim. Je stelt me altijd gerust. Je bent sportief. Ik was vroeger vooral sterk en stoer maar bij jou kan ik soms ook gewoon een meisje zijn. Nooit eerder voelde ik mij zo sexy en vrouwelijk als bij jou. Ik ben superblij met je focus. In je architectuurprojecten laat je geen enkele steek vallen. Zo’n grote switch maken in je carrière vergt lef. En vier kinderen op de wereld zetten, daar heb je ook ballen voor nodig. Letterlijk dan. (lacht luid) En hoe mooi is je stem?!”

Bruno: “Je kijk op de wereld, je bent vindingrijk en handig, onderzoekt alles heel zorgvuldig en legt verbanden die ik ervoor niet zag. Zelfs in de manier waarop je met voeding omgaat. Je kookt zonder recept, heel organisch, als een tovenaar die mengt, proeft en toevoegt. Of hoe je met planten omspringt en wat je er allemaal van weet. ‘Onder een dennenboom is de bodem zuur, daarom kan je er niet eender wat naast planten’, zeg je dan out of the blue. Jij léést de natuur. Jij zou de perfecte boerin kunnen zijn. Ik zie het als doorgedreven zorgvuldigheid. Ik heb hier nog een paar pagina’s vol geschreven, maar ik zal maar stoppen, zeker?”

Als jullie morgen kunnen wakker worden met een éxtra kwaliteit, welke zou dat dan zijn?

Bruno: “Ik wil Japans kunnen spreken en schrijven. Hoe cool zou dat zijn? Konichiwa!”

Ellen: “Damn. Ik wil ook Japans kunnen. Pestkop, waarom zei jij dat nu als eerste?”

Neem elk vier minuten de tijd om jullie levensverhaal te vertellen.

Ellen: “Ik groeide op in Maarkedal als dochter van artsen, met twee broers en een zus. Ik was dat dromerige kind met die hond. Onze boerderij lag in een dal en ik was altijd alleen weg, de horizon tegemoet. Ik bouwde kampen, verdwaalde in de bossen en had zoveel verhalen op zak. Thuis was alles rechtlijnig en afgemeten, mijn verbeelding had er geen plaats. (denkt na) De wereld op het platteland is niet zo heel groot. Daar gaat mijn tentoonstelling ook een stukje over. Over grenzen en onhandige verzoeningen, over alles wat me zo beroerd heeft en mijn kijk op de wereld heeft aangescherpt. Ik ben vooral met mijn mama opgegroeid, mijn vader was niet in the picture. Ik had niet het gevoel dat ik me thuis als individu kon ontwikkelen, en ik ben dat dus elders gaan doen. Op mijn zestiende ging ik het huis uit. Na de humaniora deed ik grafische vormgeving. Ik wilde liever kunst studeren, maar daar waren ze het thuis niet mee eens. Zelf wist ik al lang dat ik kunstenaar wás: ik had op mijn zestiende werk gezien van David Claerbout (videokunstenaar, red.) en toen wist ik het. Ik verdiepte me als autodidact in 3D-computerprogramma’s en besloot alsnog schilderkunst te studeren. Ik heb tien jaar gestudeerd in Antwerpen maar ging er nooit vanuit dat ik in de stad zou blijven. Ik ken geen enkele straatnaam omdat ik dacht: binnenkort ben ik weg.”

“Na mijn studies ging ik theaterdecors schilderen en werkte ik voor het ModeMuseum. In de fietsindustrie maakte ik zeefdrukken voor helmen. Ik smeet me zodanig in die job dat ik op een dag creatief directeur was van een groot bedrijf. Al na een half jaar besefte ik: dit was niet de bedoeling. Ik nam ontslag en sindsdien zet ik alles op mijn kunst. De expo in Oudenaarde is niet mijn eerste solotentoonstelling. Maar het is de eerste keer dat álles waar ik het over wil hebben, samenkomt: ik ben geen schilder, maar ook beeldhouwer en storyteller. Ik zie me ook nog animatiefilm maken. Wat ik wilde op mijn zeventiende? Dit is het. Eindelijk. Ik was onlangs jarig en dat voelde supergoed. Alle andere verjaardagen dacht ik: ik ben niet aan het doen wat ik moet doen.”

Bruno: “Ik ben geboren in Hamont in een gezin met vier kinderen. Rond mijn zesde zijn we verhuisd naar het Leuvense. Ik was altijd heel goed in wiskunde. Maar op school liep het fout. Ik denk dat de humaniora te saai voor me waren. Ik was te slecht en te goed. Ik kon totaal niet opletten in de klas, maar wel aan het bord

de moeilijkste wiskunde-oefening oplossen. Ik was wat rebels voor het katholieke college en stopte met school na het vierde middelbaar. Toch mocht ik meedoen aan het toelatingsexamen voor burgerlijk ingenieur, en ik slaagde. Uiteindelijk koos ik de richting economie. Dat ging vanzelf. Ik werkte daarna links en rechts, maar in 2000 ging ik een jongensdroom achterna. Marc (Verhagen, red.) en ik hadden samen gestudeerd en hadden altijd gezegd: ‘Ooit gaan we samen iets opstarten.’ Zo ontstond ‘Weekendesk’, waarmee je weekends online kon boeken. Want in die tijd kon je de beschikbaarheid van hotels nog niet online checken, het was een gat in de markt.”

“Weekendesk opstarten was een hele investering. We kregen veel bezoekers maar geen boekingen. Mensen waren nog bang van online boekingen en mogelijke fraude. Uit noodzaak startten we met iets dat niet online geboekt moest worden: zo is het concept van de Bongobon ontstaan. Cadeaubons met voor elk wat wils. Dat sloeg enorm aan. We werkten hard en konden uitbreiden naar meerdere landen. Toen er in 2007 een vraag kwam om ons bedrijf te verkopen, dachten we: waarom niet? Het gaf ons de kans om andere dromen na te jagen. In mijn geval: vijf jaar architectuur studeren. Daar zat ik, terug met 18-jarigen op de schoolbank. Mijn agenda werd plots door anderen bepaald. ‘We gaan nu met de bus op schoolreis.’ (lachje) Het was een hele aanpassing. Maar tegelijk superspannend. Sinds drie jaar heb ik een eigen bureau. Ik werk gepassioneerd met een klein team aan duurzame projecten. Ik heb onderweg ook vier fantastische kinderen gekregen. (De jongste is twaalf, de oudste zesentwintig, red.)”

Hoe ziet de perfecte dag eruit voor jullie?

Ellen: “Die dag bevat 48 uur. Ik wil minstens tien uur alleen in mijn atelier zijn. Daarna wil ik paardrijden in de mist zonder dat ik mensen tegenkom. En ik wil ook nog vrienden zien. En met jou alleen zijn. Mijn perfecte dag moet een stuk mét en een stukje zónder jou zijn. Maar je mag zeker 30 van de 48 uur bij mij zijn. Valt mee, toch?”

Bruno: “Mijn perfecte dag hangt van de dag af. Ik heb meestal tijd nodig voor mijn werk. En om bij jou te zijn. En om de kinderen te zien. En om af te spreken met vrienden. En ook nog wat tijd voor mezelf. Op een ideale dag mag dit er allemaal deel van uitmaken.”

Ellen: “Ik wil niet moeten kiezen: ik wil alles in één dag. Jij noemt me soms gulzig. Ik noem het hongerig.”

Hebben jullie een voorgevoel over hoe jullie zullen sterven?

Ellen: “Soms beeld ik me in dat het mis loopt. Zo zie ik ineens in een flits hoe één seconde fataal kan zijn. Op de fiets, een schuin opstapje en een paal die ergens staat, waar ik dan met mijn hoofd op knal. Echt nadenken over de dood doe ik niet, maar ik heb wel deze wens: laat mij maar verdwalen in een bos en nooit teruggevonden worden. Op mijn 105, als het even kan.”

Bruno: “Op mijn 88ste. Maar ik mag dat niet zeggen van jou, omdat ik niet mag doodgaan, hé? Voor mij loopt het leven in fases van elf jaar: 11, 22, 33, 44 enzovoort. 99 haal ik wellicht niet. Vandaar dus die 88.”

Ellen: “88 is veel te vroeg. Dan zit ik hier alleen, nog tot mijn 105. Doe me dat niet aan.” (lacht)

Voor dit interview baseerden we ons op een gerenommeerde studie van hoogleraar psychologie Arthur Aaron. Hij onderzocht of de intimiteit tussen twee vreemden kan versneld worden door hen een specifieke reeks van 36 vragen voor te schotelen. De volledige vragenlijst vind je op hier.

Lees ook:

NINA praat met Kristien Laeveren, ofwel mevrouw Karel Van Eetvelt: “Vrouw van, excuseer? Ik heb óók een fulltime job en ambitie” (+)

NINA praat met CD&V-politica Hilde Crevits (53): “Oma zijn is een heerlijke nieuwe rol” (+)