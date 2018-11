Het idee van een soulmate is overroepen, ga hiernaar op zoek Margo Verhasselt

05 november 2018

16u04

Bron: TIME 0 Seks & Relaties Hollywood, romantische boeken, picture perfect plaatjes op Instagram: het is zo gemakkelijk om in het idee van een ‘soulmate’ te geloven. Maar is het wel slim om op zoek te gaan naar ‘de ware’?

Een poll van de universiteit van Monmouth uit 2017 toont aan dat zo’n twee derde van de Amerikanen gelooft dat ergens op aarde ‘de ware’ rondloopt. Psychologie professor Gary W. Lewandowski Jr. stelt dat de term ‘soulmate’ gevaarlijk kan zijn. Het kan ervoor zorgen dat we te perfectionistisch worden en daardoor nooit volledige voldoening uit onze relatie halen. “Als je in het idee van ‘de ware’ gelooft, dan is de kans groot dat je minder hard je best gaat doen om aan sommige problemen te werken omdat de persoon waarmee je samen bent perfect zou moeten zijn”, legt hij uit. Werken aan hoe je conflict aanpakt en ruziemaken als koppel is essentieel voor een goede en gezonde relatie.

Mensen die op zoek gaan naar hun soulmate, beginnen vaak aan een oneindige zoektocht, meent Ramani Durvasula, een psycholoog uit Californië. Als je in het idee van ‘de ware’ gelooft, dan is het gemakkelijk om te denken dat je iemand anders per se nodig hebt om jou aan te vullen. Maar een relatie moet je versterken, niet vervolledigen, legt ze uit.

Ga dus niet op zoek naar een soulmate, wel naar een relatie die realistisch, gezond en eerlijk is. Experts geven hun tips.

Maak een lijst

De kwaliteiten waarnaar je op zoek gaat bij de ideale partner neerpennen, kan je helpen om een goed lief te vinden meent Durvasula. Ga op zoek naar echte kwaliteiten in plaats van een vaag idee, zoals een soulmate. Als je dat doet, kan je specifieker zijn over wat je juist wil.

Schrijf op welke eigenschappen belangrijk zijn voor jou. “Het kan je helpen nadenken en doen reflecteren over jezelf”, legt Durvasula uit. Leg de focus hierbij op karaktereigenschappen en denkwijzen die er voor jou echt toe doen. Ga dus niet kijken naar wat voor job ze hebben of naar hun interesses. Durvasula stelt dat kwaliteiten zoals vriendelijkheid, empathie, trouw en openheid vaak belangrijker zijn in een relatie.

Kijk naar relaties rondom jou

Af en toe andere relaties onder de loep nemen is een goede manier om realistische en eerlijke doelen op te stellen vindt de psycholoog. “Een relatie vindt niet plaats op Instagram”, verklapt ze daarover. Bekijk de relaties die jouw vrienden en familie hebben en som voor jezelf op welke kwaliteiten je daarbij bevallen. Maar vergeet ook zeker niet de negatieve aspecten aandacht te geven. Zijn er manieren waarop ze zich gedragen die jij niet leuk vindt? Onthou dat dan.

Als je een goede band hebt met iemand, dan kan je die persoon vragen waarom zijn of haar relatie juist zo goed werkt (of als iemand uit elkaar ging, waarom dat gebeurde). “Ik denk dat we telkens alleen vragen stellen aan mensen in gelukkige relaties. Maar de goede kennis zit vaak bij mensen die net uit elkaar gingen”, vertelt Durvasula.

Bekijk jezelf als prioriteit

Een goede, gezonde relatie hebben, start met jezelf als prioriteit stellen. “Soms maak ik me zorgen dat wanneer iemand op zoek gaat naar ‘de ware’ ze een leeg gevoel proberen op te vullen binnen zichzelf”, zegt Durvasula. Aan jezelf werken en daar ook tijd voor maken, of dat nu in je carrière of persoonlijk leven is, kan je relatie ten goede komen, stelt de psycholoog. Ze geeft dan ook aan dat het beste tijdstip om iemand toe te laten in je leven is wanneer je 100% blij bent met wie je bent.

Heb je al een relatie? Focus dan op zowel individuele groei als groeien als koppel, vertelt Lewandowski. Als jij graag loopt, stop dan niet met lopen omdat je een relatie hebt en moedig je partner aan om zijn of haar passies te onderhouden. Maak daarnaast ook tijd voor activiteiten die jullie graag samen doen.