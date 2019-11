Easytoys Gesponsorde inhoud Hét hoogtepunt van het jaar:

deze seksspeeltjes worden onze favoriete roomies Aangeboden door EDC Retail

19 november 2019

09u00 0 Seks & Relaties What’s hot and what’s not, dat is dé vraag in seksspeeltjesland. Van vibrators die je niet langer wil verstoppen tot heuse tech toys met spraaktechnologie: dit worden de komende maanden onze favoriete roomies.

Beam me up, hottie!

Het kan niet anders: in een gedigitaliseerde wereld onderzoekt men natuurlijk hoe een seksspeeltje je nog slimmer naar een hoogtepunt kan werken en wordt het zo een echte tech toy. Dat betekent bijvoorbeeld dat je je vibrator voortaan gewoon zegt wat hij moet doen dankzij een spraakfunctie, of dat jij (of je partner) via een afstandsbediening het ritme en de to do’s bepaalt. Lekker handig ook, hoewel niet letterlijk: met een handenvrije vibrator krijgen je handen vrijspel.

Comin’ up next: heuse seksrobots, want dit is natuurlijk een tussenstap naar de échte digitale (hoog)standjes.

* Alle punten voor…

De We-Vibe vibrators. Slim (want je draagt ze tijdens het vrijen), mooi vormgegeven én al meermaals bekroond om z’n looks en talenten. Wat is er tech aan? Dankzij de gratis We-Connect app kan je niet alleen je speeltje besturen en je eigen vibratiepatroon creëren, ook vanop afstand kan je op die manier van mekaar genieten ook al zit er een paar duizend kilometer tussen jullie.

Kinky please…

De Fifty Shades of Grey-reeks ligt intussen al lang in tweedehandswinkels of op rommelmarkten, maar het effect blijft wel nazinderen. We dagen uit met zweepjes, handboeien of een oogmasker, maar ook met next level-toys als tepelklemmen, een halsband met riem, een enkelboeienset, een latex jurkje…

* Alle punten voor…

Een BDSM-cadeausetje voor beginners, misschien leuk voor voor onder de kerstboom…

Damn, you look good!

De tijd dat je je seksspeeltje onder een berg sokken, diep onder je matras of helemaal onderin je nachtkastje verstopte, is al lang voorbij: niet alleen kunnen en durven steeds meer speelvogels eindelijk toegeven dat ze meer dan één bedpartner hebben, fabrikanten investeren naast techniek ook volop in looks. Dat resulteert in subtiele, mooi vormgegeven speeltjes met frisse kleuren, een elegante lijn, een opvallende look, mat of net hoogglanzend, speels of extra luxueus... En dat mag écht gezien worden, want de nieuwe generatie speeltjes prikkelt met z’n designjasje niet alleen jou maar zonder twijfel ook wie toevallig jouw favoriet spot.

* Alle punten voor…

Een fancy massagestaaf als Rosy Gold of de elegante luchtdrukvibrator Satisfyer Pro die je behalve vaak gebruikt ook probleemloos kan laten rondslingeren.

Lig! Relax! Enjoy!

Er is natuurlijk meer dan een memorabele climax, seks betekent ook heerlijk zoenen, elkaars lichaam speels strelen of net diepgaand masseren. Kortom, uitgebreid de tijd nemen om te genieten en te relaxen na een hectische dag. Het aanbod aan massageoliën, geurkaarsen, likbare oliën en zelfs bodypaint met de meest verleidelijke geuren is ontzettend uitgebreid en perfect om van je slaapkamer een heerlijke wellness-plek te maken.

* Alle punten voor…

De producten van Exotiq met yummie massageoliën en geurkaarsen met een tropisch kantje voor een zinderende nacht.

NOG EEN REDEN OM TE GILLEN…

Het is Black Friday en dat betekent kortingen pakken! Kies en koop nu je favoriete roomie met een flinke korting op easytoys.be.