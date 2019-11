Het geheim achter een gelukkige relatie: “Seks zonder emotie is gemakkelijk, maar op termijn krijg je niet de bevrediging waar je echt naar verlangt”

Intimiteit komt van het Latijnse intimum, wat je binnenste, je innerlijke kern betekent. Om intiem te kunnen zijn met iemand, moet je dus je diepste, binnenste emoties laten zien. Een absolute voorwaarde voor intimiteit is dat je jezelf aan de ander durft bloot te geven. En dat blijkt in de praktijk vaak makkelijker gezegd dan gedaan. De Amerikaanse onderzoekster Brené Brown werd wereldberoemd met haar boeken en lezingen over kwetsbaarheid. Volgens haar is het van essentieel belang je schaamtes en angsten te overwinnen om tot een connectie met een andere persoon te komen.

Seksuologe Goedele Liekens beaamt die stelling: “Kwetsbaarheid is de belangrijkste voorwaarde voor intimiteit, en dus ook het verschil tussen verliefdheid en echte, diepe liefde. Verliefdheid is vaak alleen uiterlijk en oppervlakkig, maar liefde vertrekt vanuit kwetsbaarheid. Mensen die zich kwetsbaar durven op te stellen, zullen op termijn altijd gelukkiger zijn in hun relatie en bij uitbreiding in hun hele leven. Zij zijn degenen die de ander met een glimlach omhelzen, die als eerste durven te zeggen dat ze verliefd zijn, die hun pijn en gevoelens kunnen tonen en verwoorden. Kwetsbare mensen durven te investeren in een relatie zonder garantie dat het zal blijven duren. Zij kunnen echte intimiteit toelaten.”

Goed genoeg?

Om intimiteit te laten ontstaan, moeten we ons dus kwetsbaar opstellen. Maar in een relatie ben je altijd met twee en bijgevolg moet de bereidwilligheid van twee kanten komen. Goedele Liekens: “Als een van de twee partners zich kwetsbaar opstelt en de ander niet, is de relatie onveilig. Dan staat de kwetsbare partner in een schietkraam, klaar om zich door de ander te laten neerknallen. Want wie bereid is zijn diepste gevoelens en behoeften aan iemand te tonen, moet de garantie hebben dat hij of zij niet uitgelachen wordt, dat zijn of haar kwetsbaarheid niet misbruikt wordt.”

“Wie zich niet veilig voelt bij zijn of haar partner zal onmogelijk tot intimiteit kunnen komen. Bovendien speelt bij veel mensen een grote angst om zichzelf bloot te geven. Aan de basis daarvan ligt vaak een gevoel van minderwaardigheid. Ben ik goed genoeg? Ben ik het waard dat iemand een intieme relatie met mij wil? Die vragen stelt iedereen zich weleens. Want wie zichzelf blootgeeft, weet dat er ook minder mooie kanten naar boven zullen komen. Om echte intimiteit toe te laten moet je dus eerst leren jezelf te aanvaarden zoals je bent.”

“Daar zijn twee dingen voor nodig: ten eerste de moed om aan jezelf toe te geven dat je imperfect bent en ten tweede de compassie om vriendelijk genoeg te zijn voor jezelf. Je moet stoppen met het nastreven van een ideaalbeeld. Wie je bent, is goed genoeg. Pas als je dat kan inzien, kan je een partner toelaten om vriendelijk te zijn voor jou. Anderzijds kan je nooit intimiteit ervaren als je te egoïstisch bent. Iedereen moet natuurlijk een beetje ego hebben, anders besta je niet. Maar mensen met een egoprobleem of een narcistische persoonlijkheidsstoornis zullen zich nooit kwetsbaar opstellen, en komen bijgevolg ook niet tot intimiteit.”

Intimiteit versus seks

Op de website van Sensoa wordt intimiteit omschreven als het verlangen om emotionele steun te geven en te ontvangen en je diepste gevoelens en ervaringen te delen. Daar wordt aan toegevoegd dat intimiteit in een relatie niet alleen fysiek, maar ook mentaal en spiritueel kan zijn. Volgens Goedele Liekens kan een intieme relatie ook bestaan in vriendschappen of tussen broers en zussen, zolang er maar kwetsbaarheid en openheid is.

Je kan je heel erg verbonden voelen met iemand met wie je geen lichamelijk contact hebt. Anderzijds kan fysieke

intimiteit ook losgekoppeld worden van emotionele intimiteit. Goedele: “Seks zonder intimiteit gebeurt steeds vaker. In deze tijden van datingsites is het makkelijker dan ooit om seks te hebben met iemand met wie je geen emotionele connectie hebt. Maar ik ben ervan overtuigd dat je daarvan niet de bevrediging krijgt waar je echt naar verlangt. Zelfs het fysieke genot van een orgasme is veel groter als er echte verbondenheid is met je bedpartner.”

“Jezelf blootgeven moet niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk gebeuren. Het gevoel dat je bijzonder bent voor elkaar is zoveel waardevoller dan de oppervlakkige cinema van seks zonder liefde. Wanneer je een warme, diepe verbinding met iemand voelt, laat die je niet zomaar los. Je voelt je geliefd en ervaart de belofte van iets duurzaams. Intimiteit gaat veel verder dan louter een afspraak om samen te zijn. Het effent het pad naar goede seks, omdat je samen met de ander een parcours aflegt. Je leert elkaar kennen met vallen en opstaan. Communicatie is daarbij essentieel. Durf je partner te zeggen wat je wel en niet fijn vindt. Ook hier is het belangrijk om samen op zoek te gaan naar echt contact.”

Intimiteit is dus een voorwaarde voor goede seks, maar zeker geen garantie. De Belgisch-Amerikaanse psychotherapeute Esther Perel bestudeerde jarenlang koppels van over de hele wereld, op zoek naar het geheim van goede relaties. In haar TED-talk over verlangen zegt ze dat goede intimiteit tussen partners daarom nog geen goede seks garandeert. Het is dus niet omdat je partner je diepste zielenroerselen kent dat het ook tussen de

lakens zal knetteren.

Sterker nog, ook conflict kan een vorm van intimiteit zijn. Goedele: “Ruziemaken kan heel erg intiem zijn. Want ook daar moet je jezelf kwetsbaar opstellen en laten zien dat je pijn voelt. Een conflict vereist verbinding. In een relatie is het sowieso beter om te huilen en te roepen dan om te zwijgen. Je probleem op tafel leggen en verdriet tonen is veel intiemer en constructiever dan je frustraties inslikken.”

Intiem zijn kan je leren

Alle pogingen tot emancipatie ten spijt is in onze maatschappij nog steeds het idee ingebakken dat mannen sterk moeten zijn en hun gevoelens niet mogen tonen. Die overtuiging is nefast om tot intimiteit te komen. Het is niet verwonderlijk dat mannen daar minder goed in zijn dan vrouwen. Zij blijven in relaties nog veel te vaak op hun honger zitten wat intimiteit betreft.

Goedele: “We moeten onze zonen en dochters beter opvoeden en hen leren dat het oké is om kwetsbaar te zijn. In Vlaanderen is daar jammer genoeg nog steeds heel veel weerstand tegen. We staan niet voor niets elk jaar bovenaan in de ranking van westerse landen met het hoogst aantal zelfmoorden. Mensen gaan tegenwoordig voor alles naar een coach, maar als het op relaties aankomt, houden we onze twijfels toch liever binnenskamers. Terwijl het helemaal geen schande is om je te laten helpen door een therapeut wanneer het moeilijk is om intimiteit op te bouwen. Niet iedereen heeft in zijn of haar jeugd het goede voorbeeld gekregen van zijn of haar ouders. Veel mensen zijn onveilig gehecht en kunnen op vlak van kwetsbaarheid wel een duwtje in de rug gebruiken. Want échte connectie kunnen voelen is zo belangrijk om gelukkig te zijn in het leven.”

Tips voor meer intimiteit

Om als koppel tot intimiteit te komen moet je samen een veilige ruimte voor elkaar creëren, een plek waar niet geoordeeld wordt en waar de angst om niet goed genoeg te zijn wegvalt. Je moet erop vertrouwen dat de ander geen misbruik maakt van je imperfecties. Meer nog: dat er op een vrolijke manier mee omgegaan zal worden.

Stap 1: Zorg voor een warme, ontspannen sfeer als koppel.

Stap 2: Leer te luisteren naar elkaar.

Stap 3: Oordeel niet over de zielenroerselen van je partner. Leer echt en onbevooroordeeld te luisteren. Dat kan je bijvoorbeeld doen door drie avonden per week enkele minuten tijd voor elkaar te maken. Zet de tv en de muziek uit en spreek af dat gsm’s aan de kant gelegd worden. Wie zich in het begin onwennig voelt, hoeft geen oogcontact te maken, maar zorg wel voor lichamelijk contact door bijvoorbeeld in elkaars schoot te gaan zitten. Luister om beurten vijf minuten met je volle aandacht naar wat de ander te vertellen heeft.

Probeer niet te onderbreken en geen vragen te stellen en spreek af dat er later nooit meer teruggekomen zal worden op wat er gezegd wordt. Vertel allebei eerlijk en vanuit jezelf, bijvoorbeeld over je jeugdjaren, je dromen of je verlangens. En het allerbelangrijkste: oordeel niet over wat je partner je toevertrouwt. Op die manier creëer je een veilige omgeving waar echte intimiteit kan ontstaan. We zijn het niet meer gewend om met elkaar te praten, maar het is de enige manier om dichter bij elkaar te komen.

Tip

Wie het moeilijk vindt om spontaan te vertellen, kan ook zijn toevlucht nemen tot speciaal ontwikkelde kaartspelletjes voor koppels, of de beruchte lijst met 36 vragen van de Amerikaanse psycholoog Arthur Aron, die al jarenlang gebruikt wordt om intimiteit tussen partners te stimuleren. Daarbij is het uitermate belangrijk dat je eerlijk antwoordt, anders schiet de oefening haar doel voorbij.

Enkele voorbeelden van de vragen van Aron:

• Noem drie dingen die jij en ik gemeen hebben.

• Waar ben je het meest dankbaar voor in het leven?

• Wanneer heb je voor het laatst gehuild in je eentje?

• Wat betekent vriendschap voor jou?

• Wat is het mooiste dat je ooit bereikt hebt?

De volledige vragenlijst vind je hier: 36questionsinlove.com.

