Het ex-effect: zo ga je met vorige liefde van je partner om MV

14 januari 2019

15u02 0 Seks & Relaties Het is nogal typisch, je hebt een nieuwe relatie en krijgt er gratis en voor niets een nieuwe aartsvijand bij: de ex van je lief. Waarom wil je automatisch de vorige liefde van je partner de ogen uitkrabben? We leggen uit hoe je er op een beschaafde manier mee omgaat.

Een ex is ook maar gewoon een mens. Maar ze hebben nu eenmaal de kracht om niet al te positieve gevoelens bij ons op te roepen. Hoe gelukkig je ook bent in je relatie, het kan bijzonder moeilijk zijn om er vrede mee te hebben als de ex van je lief een aanwezige rol heeft in diens leven.

Misschien is het de schuld van romantische Hollywoodfilms, maar het idee zit er in alle geval goed ingebakken: een ex is een vijand. We zijn jaloers en zien ze als een grote bedreiging. Al is er wel een groot ding dat we vergeten: die ex heeft ook heel wat verdriet gehad. “Jij hoort maar een kant van de break-up, je kent maar een kant van het verhaal. Iedereen heeft verdriet gehad”, legt Alex Williamson, chief brand officer van datingapp Bumble uit. “Soms moeten we ons empathisch opstellen en beseffen hoe gelukkig we zijn met onze huidige relatie. Als je om verschillende redenen van je partner houdt, is de kans groot dat de ex je partner om die exacte redenen mist.”

Soms zijn ze nog goede vrienden, soms doet de ex heel wat moeite om een plaats te behouden in je partner’s leven en soms is het wat tussenin. Wat de situatie ook mag zijn, er rekening mee houden kan soms moeilijk zijn. Wat je moet proberen, is je beeld over hen veranderen. “Als je echt puur naar de feiten kijkt, is het heel simpel. Jullie hebben iets gemeen: jullie geven of hebben ooit op dezelfde manier om een bepaalde persoon gegeven”, legt Williamson uit. “De kans is dus ook groot dat jullie echt wat op elkaar lijken.”

Misschien. Maar als het toch nog te moeilijk lijkt, en de stress je te veel wordt, besef dan dat jij eigenlijk al ‘gewonnen’ hebt. Probeer dan ook op een volwassen manier te communiceren en probeer aan te tonen dat je moeite wil doen om een relatie te onderhouden.

Zo ga je met een ex om

1. Als de ex bevriend is met je lief

Dit scenario is vaak het moeilijkst om mee om te gaan. Je wil uiteraard niet de baas spelen over je partner en zeggen met wie die wel of niet bevriend mag zijn, maar moet dat nu echt per se zijn ex zijn? Er is een oplossing. Probeer de vriendschap te begrijpen, hoe raar dat ook mag klinken.

“Probeer de ex te leren kennen”, vertelt Williamson. “Het doel is dat je de band tussen hen kan vertrouwen.” Hij meent dat uitjes met een groep de goede manier daarvoor zijn. Zo zie je dat er niets meer tussen hen speelt en zo voel je je al snel minder onzeker.

2. Ze zijn niet bevriend, maar hebben wel nog contact

Ze praten sporadisch, maar van een échte vriendschap is geen sprake. Uiteraard, het is waarschijnlijk volkomen onschuldig, maar toch heb je zo je redenen om af en toe wat wantrouwig te zijn.

“Je moet goed communiceren”, meent Williamson. “Als je er een raar gevoel bij hebt, praat erover. Je moet dit niet zien als een hobbel in de weg, maar juist als een manier om een sterkere band en meer vertrouwen te creëren. Zorg dat er geen drama ontstaat, maar ga dat juist uit de weg.”

3. Als de ex je pest

We leven in een wereld waarin sociale media een grote rol speelt. Een ex die reacties nalaat op foto’s van jouw lief is dan ook geen al te ongewoon scenario. Als dat gebeurt, neem je volgens Williamson best het hazenpad. “Gaan ze hun best doen om jou te pesten, dan betekent dat dat ze duidelijk niet op een gezonde manier omgaan met de split. Probeer ze te vergeven en laat het niet aan je hart komen. Focus op je relatie en jezelf.”