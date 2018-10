Het beste relatieadvies, gebaseerd op je sterrenbeeld Valérie Wauters

04 oktober 2018

15u06

Bron: Purewow 2 Seks & Relaties Of je nu single bent, of al dertig jaar in een relatie zit: geen enkele relatie loopt altijd over rozen. Dit is het beste relatieadvies voor jou, gebaseerd op je sterrenbeeld.

Ram: pick your battles

Als Ram hou je ervan om op tijd en stond in discussie te gaan met je partner. Maar denk eraan: niet elke kleine discussie moet uitmonden in een grote strijd. Als je begint met bekvechten enkel en alleen om je gelijk te halen verliest iedereen.

Stier: geef je partner ademruimte

Een romantische Stier zal zijn of haar partner op tijd en stond zijn liefde verklaren. Let er wel op dat je je partner niet verstikt met je liefde, beste Stier. Vertrouw erop dat je partner je wel zal missen, als hij of zij daar de kans toe krijgt.

Tweelingen: volg je eigen interesses

Tweelingen kunnen zichzelf makkelijk verliezen in de interesses van hun partner. Let wel op, want zelfs de meest interessante persoon weet soms niet meer waarover te praten. Volg dus zeker ook je eigen passie, Tweelingen, want alleen op die manier houden jullie het eindeloos interessant.

Kreeft: vertrouw je partner

Kreeften verlangen naar veiligheid in alles wat ze doen, dus ook in de liefde. Jezelf leren openstellen voor je partner, en erop vertrouwen dat hij of zij jouw hart niet zomaar zal breken, zal wonderen doen voor jullie relatie. Tijd om uit je schulp te komen, Kreeft.

Maagd: aanvaard onvolmaaktheden

Maagden zijn niet alleen streng voor zichzelf, maar ook voor hun partners. Wil je dat je partner beseft hoe graag je hem of haar echt ziet, probeer dan ook om zijn of haar onvolmaaktheden en tekortkomingen te aanvaarden. Of misschien toch al zeker de kleintjes.

Weegschaal: wees jezelf

Laat je verlangen om leuk gevonden te worden je echte noden niet overschaduwen, beste Weegschaal. Heb je bijvoorbeeld zin in pizza op date-night, zeg dan niet zomaar dat ‘alles je wel zou smaken’. Je partner zal je niet minder graag zien als je voor je eigen noden en verlangens uitkomt. Integendeel zelfs.

Schorpioen: laat het los

Vergeven en vergeten is moeilijk voor jou, Schorpioen. Jij weet nog exact wie jou ooit pijn deed, en op welke manier. In een relatie is het echter niet gezond om aan die wrok te blijven vasthouden. Jullie liefde zal pas echt kunnen bloeien als jij je partner op z’n minst leert te vergeven.

Boogschutter: let op je woorden

Boogschutters zijn soms een beetje te eerlijk. Ze winden er nooit doekjes om, en dat kan soms hard aankomen bij hun partner. Eerlijkheid is een goede eigenschap in een relatie, maar probeer toch te letten op de manier waarop je je boodschap overbrengt.

Steenbok: probeer meer plezier te beleven

Wanneer een Steenbok een belofte maakt neemt hij die heel serieus. Soms zelfs een beetje té. We weten allemaal dat een relatie hard werken is, maar probeer er ook de plezierige kant van te zien. Maak je geen zorgen, beste Steenbok: af en toe eens helemaal gek doen van verliefdheid maakt je heus niet minder verantwoordelijk.

Waterman: hang niet altijd de wijsneus uit

Als je denkt dat je gelijk hebt, wil je kost wat kost je punt bewijzen, Waterman. Maar soms gaat dat ten koste van je relatie. Probeer de situatie ook eens vanuit het standpunt van je partner te bekijken, wedden dat hij of zij ook enkele goede punten maakt?!

Vissen: probeer niet altijd de held te zijn

Vissen offeren zichzelf met plezier op voor de persoon van wie ze houden. Probeer niet altijd de held uit te hangen, Vissen, want al die zelfopoffering kan ervoor zorgen dat je vroeg of laat wrok begint te koesteren tegenover je partner. Relaties draaien rond geven en nemen, en soms moet jij gewoon wat meer nemen.

Leeuw: gun je partner ook een moment om te stralen

Als Leeuw sta je graag in het middelpunt van de belangstelling. Gun je partner echter ook eens een momentje om te stralen. Je zal opmerken dat het jullie relatie deugd doet om hem of haar ook eens op de eerste plek te zetten.