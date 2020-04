Henri (69) wil zijn vriendin opnieuw leren vertrouwen: “Ze bedroog me, maar ik wil haar echt niet kwijt”

Elk een eerste huwelijk en kinderen: zo stapten ze zeventien jaar geleden in hun relatie. Maar zij zocht aandacht bij een andere man. In Henri’s eerste huwelijk betekende overspel het einde. En dat wil hij nu vermijden. “Het is simpel. Ik zie haar graag.”

Henri is een gepensioneerde havenarbeider, zijn vriendin Stien werkt – ook nu in coronatijden – volop in de thuiszorg. Toen ze elkaar leerden kennen, wist Henri meteen: voor deze relatie wil ik alle moeite van de wereld doen. Hij schoof met zijn werkuren en shifts om de liefde zo veel mogelijk kansen te geven. Met resultaat. Het koppel is vele jaren gelukkig samen, ondanks heel wat problemen met hun samengestelde gezinnen en opgroeiende pluskinderen in volle puberteit.

Na zijn pensioen wordt het leven een pak rustiger. De kinderen zijn het huis uit. Hij doet de was en de plas. Kookt dagelijks een potje terwijl zij haar patiënten bezoekt. Maar als Stien telkens een uur later thuis begint thuis te komen, en ook haar wekelijkse overuren niet meer opneemt zoals gewoonlijk, gaat er bij Henri al snel een alarmbelletje af. Hij hééft dit al eens meegemaakt: overspel. In zijn eerste huwelijk was dat het begin van het einde. “Ik voelde dat er iets was en vroeg Stien regelmatig of ze iets kwijt moest, of we erover konden praten”, vertelt Henri. “Maar ze snauwde me telkens af. Op een dag kon ze het niet langer ontkennen; ik had haar lijstje met werkuren nagekeken en daaruit bleek dat ze wél overuren opnam. Maar duidelijk niet met mij. (stil) Ze gaf die dag toe dat ze iemand gevonden had die ‘naar haar luisterde’. Ik ben er zeker van dat ze ook seks gehad heeft met die andere man, al heeft ze dat nooit met zoveel woorden gezegd.” Maar Henri is er de man niet naar om boos te worden – hij kijkt in de eerste plaats naar zichzelf. “Misschien ligt het ook wel een beetje aan mij? Heb ik haar onvoldoende aandacht gegeven? We hadden al maanden geen seks meer. Dat lukt bij mij niet meer altijd een-twee-drie, ziet u ... Intussen heeft de huisdokter me aan pilletjes geholpen en gaat het beter.” Enkele weken geleden is Stien tot inkeer gekomen. “Zégt ze”, gaat Henri verder. “Ze zou gebroken hebben met die andere. Ze zien elkaar niet meer. En ik wil haar wel geloven, maar toch wringt er iets. We hebben ook al eens gevreeën, maar dat is niet meer zoals vroeger. Alsof er geen passie meer is. Verder pikken we de draad weer op: we wandelen veel, we fietsen in de natuur. Ik doe zoals altijd alle boodschappen, zodat ze meteen lekker eten heeft als ze thuiskomt van haar ronde. Haar controleren doe ik niet. Als ze voor mij gekozen heeft, zoals ze zegt, móét ik haar vertrouwen. Al is dat niet gemakkelijk.”

“Drie, vier jaar geleden zou ik hier mogelijk anders – feller – op gereageerd hebben. Ik keek toen al eens graag iets te diep in het glas. Nu kan ik deze situatie op een heldere manier bekijken. Met een vertroebelde geest zou ik mogelijk ongelukken gedaan hebben. Ik zou ‘Pak uw koffers dan maar’ geroepen hebben. Pas op, ik ben de eerste om te zeggen: als het gedaan is tussen twee mensen, is het gedaan. Dat is het leven. Maar zomaar alles opgeven, op mijn leeftijd, voor een bevlieging? Een scheve schaats? En nogmaals helemaal opnieuw beginnen? Ik heb er eerlijk gezegd de moed niet voor. Al wil ik hier ook niet wanhopig overkomen. Ik ben fysiek heel goed in orde voor mijn leeftijd, ik ben sterk en actief, en ik kan perfect mijn eigen boontjes doppen. Ik heb drie kinderen, kleinkinderen die me steunen en graag zien. Ik móét niet in een relatie zitten – ik kan koken, strijken, wassen, poetsen en alles wat je wil. Maar alleen is ook maar alleen. Ik teken voor haar liefde. Vergeten kan ik dit niet, vergeven wel. Ik weet alleen niet hoe ik Stien weer kan vertrouwen. Zal onze relatie ooit nog zorgeloos zijn?”

De raad van Wim Slabbinck: ‘Zet jullie emotionele connectie voorop’

“Ontrouw is misschien wel de meest explosieve uitdaging die we kunnen ervaren in een relatie. Het kan iets dat al heel lang heel goed was, in één vingerknip stukmaken. Dat is de reden waarom mensen die vreemdgaan hun ontrouw verbergen: ze willen niet verliezen wat ze hebben. Eén op de twee partners beëindigt de relatie nadat ze ontrouw ontdekken.”

“Het is goed, Henri, dat jij durft na te denken over het aanvaarden. En terwijl jij tijd nodig hebt om weer zorgeloos naar de relatie te kijken, heeft Stien tijd nodig om opnieuw passioneel te zijn, en om die andere man los te laten. Passie win je niet zomaar terug. Beide processen kosten tijd en daarin is het belangrijk om goed te kijken naar wat jullie wél al opnieuw doen. Als ik het goed begrijp, kunnen jullie alweer genieten van elkaars gezelschap. Misschien is dat wel de basis waarop jullie vertrouwen in elkaar, en ook het herwinnen van de passie, kan groeien.”

“Of Stien seksueel ontrouw geweest is, en of ze dat volledig zal opbiechten, weten we niet. Je kan streven naar zo’n volledige biecht, als je dat wil, maar vaak is het nuttiger om in te zetten op wat je wel al weet. Zet de emotionele connectie tussen jullie voorop. Misschien volgt de rest daarna vanzelf.”

“Ons seksleven verandert als we ouder worden. Het is goed dat je daarover nadenkt én handelt om met die veranderingen om te gaan. Het is normaal dat je als 69-jarige man meer tijd nodig hebt om een erectie te krijgen. Medicatie kan helpen. Belangrijk is om met je partner het gesprek aan te gaan over wélk soort pil jullie verkiezen. Zo werkt de ene (Cialis) al langer dan de andere (Viagra) en geeft Cialis meer mogelijkheden om de erectie spontaan te laten ontstaan.”

“Je hoeft je absoluut niet minder sterk of minder ‘man’ te voelen door erectieproblemen. Die zijn heel normaal. Het duurt iets langer om opgewonden te raken. De erectie zelf is minder hard en duurt minder lang. Het kan nuttig zijn om de penis extra te stimuleren. Bijvoorbeeld door hem iets steviger vast te houden, of door een glijmiddel te gebruiken. Het hebben van spontane, ongeplande seks, kan zeker helpen om de passie opnieuw te doen oplaaien. Als dat is wat Stien ook wil, kan een gezond seksleven jouw zorgen over wat er geweest is tussen Stien en die andere man mogelijk sneller wegvegen.”

Heb jij ook een liefdesprobleem dat je (anoniem) wil delen? Mail dan naar Anke Michiels, anke.michiels@dpgmedia.be.

Geen onderwerp waar meer over wordt geschreven en gesproken dan de liefde. Wij verzamelen de beste artikels over lust en liefde in dit dossier.

Lees ook:

Nora is pas getrouwd en nu al ongelukkig: “Mijn man verstikt me zo” (+)

Sinds zijn pensioen is de man van Vera (65) dichtgeklapt: “We zitten constant op elkaars lip” (+)

Anneleen (38) bedriegt haar man: “Telkens als ik thuis seks had, dacht ik enkel nog aan Olivier” (+)