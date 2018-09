Helpt reboundseks echt tegen een gebroken hart? Liesbeth De Corte

25 september 2018

07u46

Bron: Well+Good 1 Seks & Relaties Is je relatie net op de klippen gelopen? Als je Hollywoodfilms en romantische series mag geloven, is er één oplossing: in bed duiken met een knappe vriend, of waarom ook niet, wildvreemde. Ook je vrienden durven dit advies weleens te geven. Maar werkt het echt om je ex te vergeten?

Iedereen gaat anders om met een breuk. De ene kiest lekker cliché voor het gezelschap van wijn en ijs en komt de eerste weken z'n bed niet meer uit, de andere huilt tranen met tuiten en nog iemand anders doet niets liever dan kritiek spuien op zijn of haar ex. Maar kans is groot dat kersverse singles telkens gelijkaardig advies te horen krijgen. "Wraakseks, of reboundseks, helpt om het verdriet te verwerken." Maar klopt die uitspraak ook?

Het klinkt misschien melig, maar voor je kiest voor zo'n spontaan verzetje, doe je er goed aan eerst je gevoelens op een rijtje te zetten. Hoe voel jij je? Zit je in de neerwaartse spiraal à la 'Ik ga nooit meer iemand vinden die me graag ziet'? Of ben jij ziedend en heb je stiekem veel zin om je ex te pijnigen? Probeer dat eerst uit te vogelen, raadt de Amerikaanse relatietherapeute Shadeen Francis aan. "Voel jij je verveeld, droevig of onaantrekkelijk? Dan is reboundseks geen slecht idee, op voorwaarde dat het je wél sexy en gelukkiger laat voelen", vertelt ze aan Well+Good.

Er hangt dus één belangrijke voorwaarde aan vast: seks moet je een goed gevoel geven. "Iedereen voelt iets anders tijdens en na een vrijpartij. Als jij achteraf niet het gevoel hebt dat je op wolkjes loopt of dat je super aantrekkelijk bent, dan zal wraakseks voor jou niet werken. Integendeel. Het laat je alleen maar slechter voelen", zo gaat Francis verder.

Als je de stap zet, weet dan dat je vast en zeker niet de enige bent. Uit een rondvraag bij 170 mensen door de Universiteit van Missouri blijkt dat 35% zich binnen de vier weken na de breuk 'bezondigt' aan reboundseks. Mensen die zich verontwaardigd voelen of boos, zullen sneller geneigd zijn om die gevoelens te verwerken met een portie seks.

"Als het allemaal veilig gebeurt, is seks simpelweg plezierig. En een beetje plezier is na een break-up des te belangrijker", stelt de Amerikaanse nog gerust. Studies hebben immers aangetoond dat seks stress vermindert en je gelukkig maakt. "Aan de andere kant zijn er nog veel andere dingen waarmee jij je kan amuseren: sporten, een avondje uit met de vrienden of eens lekker gaan eten. Het is aan jou om uit te zoeken wat je het gelukkigste maakt."