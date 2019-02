Help, ik ben een serial dater. Ik heb met zeker 35 mannen afgesproken, maar na een eerste date komt er zelden een vervolg Redactie

Bron: De Morgen 0 Seks & Relaties I n de afgelopen drie jaar heeft Sofie Rozendaal (32) met zeker 35 mannen afgesproken, m aar na een eerste date komt er zelden een vervolg. Hoe is dat in godsnaam mogelijk, vraagt ze zich af.

Het is inmiddels een vertrouwd ritueel. Ik kies altijd voor een jurk. Eronder blote benen, in de winter een panty. Dan laarsjes met een hakje – niet te hoog – en een ­getailleerde jas. Mijn haar gewassen en geföhnd, make-upstijl naturel en drie sprays Ma Vie eau de toilette. Zo stap ik in de auto, op weg naar een van de drie vaste horecagelegenheden die ik afwissel. Ik parkeer, werp een laatste blik in de achteruitkijkspiegel en stap uit. Met zorgvuldig gekozen passen loop ik het café binnen en lokaliseer geroutineerd het tafeltje waar ik moet zijn.

