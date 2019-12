Easytoys Gesponsorde inhoud Hello there Schorpioen… Dit zegt jouw sterrenbeeld over je seksleven Aangeboden door EDC Retail

16 december 2019

08u00 0 Seks & Relaties De Waterman is creatief, de Leeuw een tikje dominant, de Maagd een perfectionist: wat geeft dat in bed? Herken jij je in deze omschrijving en met welk sterrenbeeld – én bijpassend speeltje - duik jij het liefst tussen de lakens?

Waterman (20 januari tot 18 februari)

Houdt van… een experimentje!

Geen kans op routineseks bij de Waterman/vrouw, want dit sterrenteken is gepassioneerd, creatief en speels, ook in bed dus. Een nieuw speeltje of standje? Uittesten! Slaat het niet aan? Geen probleem, de Waterman schudt wel wat anders uit z’n mouw. Niet onbelangrijk, dit sterrenteken geeft zich helemaal om z’n partner te plezieren.

Speelt graag met… dit doosje boordevol kinky opdrachten

Vissen (19 februari tot 20 maart)

Houden van… pure tederheid

Vissen vallen voor verbinding, een eigenschap die je in bed natuurlijk extra dicht bij mekaar brengt. Ze voelen bijna met de ogen dicht aan wat die ander doet kronkelen en wat ze maar beter even parkeren. Vrijen doen Vissen teder en vol emotie en dat lukt enkel wanneer ze voluit van iemand houden. Zo’n intuïtieve, liefdevolle bedpartner is kortom heaven…

Spelen graag met… zachte, sensuele hulpstukken zoals deze kietelaar

Ram (21 maart tot 19 april)

Houdt van… avontuur

De Ram is vurig, energiek en altijd op zoek naar een hoogtepunt, ook in bed dus. Zijn avontuurlijke kantje doet hem zoeken naar een partner die even onstuimig en wild is. Spannende plekken om te vrijen? De afgevinkte lijst wordt steeds langer! Blijft hij in bed, dan moet het ook daar heet en passioneel zijn. Is het vuur er wat uit, dan twijfelt de Ram niet: thank you & bye!

Speelt graag met… spannende, uitdagende extraatjes zoals deze kinky kalender met seksspeeltjesset

Stier (20 april tot 20 mei)

Houdt van… romantiek

Kaarsen, een lekkere roomspray, vers gewassen lakens, sexy ondergoed: het zijn de details waar de Stier op let en voor valt. Seks is bij de Stier warm en sensueel, zacht maar tegelijk ook opwindend, want dit sterrenteken heeft een groot uithoudingsvermogen. Een vluggertje zit er zelden in, liever neemt de Stier uitgebreid de tijd.

Speelt graag met… een likbare parfumstick met kokokssmaak

Tweelingen (21 mei tot 20 juni)

Houdt van… ontdekkingen

Het nieuwsgierige karakter van de Tweelingen zorgt ervoor dat je zowat alles kan voorstellen in bed. Dat houdt de spanning erin en maakt dat de seks verrassend, onvoorspelbaar en zeer opwindend is. Fijn extraatje: Tweeling vinden het genot van hun bedpartner minstens zo belangrijk en halen daarvoor letterlijk alles uit de kast…

Spelen graag met… alles wat het orgasme van hem én haar nog beter maakt, zoals dit vibrerende speeltje

Kreeft (21 juni tot 22 juli)

Houdt van… een diepe connectie

Eerst blabla, dan boemboem lijkt wel de leuze van de Kreeft, want hij wil z’n partner eerst leren kennen op een ander niveau dan seksueel. Gezellige avonden met lange gesprekken gaan dus vooraf aan dat andere hoogtepunt. Eens in bed beland, voel je je dan ook echt veilig in de armen van de zorgzame Kreeft, bovendien zal de seks emotioneel, bijna spiritueel aanvoelen.

Speelt graag met… een verwarmend glijmiddel dat lekker geurt en extra prikkelt

Leeuw (23 juli tot 22 augustus)

Houdt van… verwennerij

De Leeuw is koning, ook in bed. Dat wil dus zeggen dat hij graag en vaak vrijt en daar ook heel erg van geniet. Soms iets té veel, waardoor hij wel eens te weinig oog heeft voor het genot van z’n partner. Koning Leeuw valt ook voor dominantie en houdt de touwtjes dus graag in handen. De passie is echter enorm aanstekelijk.

Speelt graag met… handboeien, maskers en meer dat de grens tussen sensualiteit en dominantie opzoekt

Maagd (23 augustus tot 22 september)

Houdt van… pleasen

De Maagd heeft tijd nodig: eerst moet ze zich helemaal goed voelen om zich letterlijk en figuurlijk bloot te kunnen geven. Eens dat overwonnen, ontwaakt de seksgod(in). Experimenteren met speeltjes en standjes? Graag! Daarbij houdt de Maagd – perfectionistisch als hij/zij is - altijd in de gaten hoe groot de smile van de partner is…

Speelt graag met… vibrerende eitjes mét afstandsbediening

Weegschaal (23 september tot 22 oktober)

Houdt van… pure ontspanning

Strelen, masseren, lekker lang zoenen: de Weegschaal doet het allemaal onvermoeibaar en met volle goesting. Op de achtergrond muziek, kaarsen en een lekker geurtje, want dit sterrenteken gaat voor sfeer en romantiek. Vrijen met de Weegschaal staat voor een zinnenprikkelende ervaring. De enige voorwaarde? Echte liefde, anders begint de Weegschaal er niet aan.

Speelt graag met… de warme, heerlijk geurende olie van een massagekaars

Schorpioen (23 oktober tot 21 november)

Houdt van… passie

Van alle sterrentekens vrijt de Schorpioen het allerliefst. Seks is een tweede taal, experimenteren zijn/haar hobby. Dit sterrenteken brengt dan ook het liefst heel wat uren in bed door, en niét om te slapen voor alle duidelijkheid. Much too much? Soms, want de honger naar seks is maar moeilijk te stillen. Anderzijds krijg je wel een fantastische sekspartner in je bed.

Speelt graag met… een sexy setje met verschillende toys om volop te experimenteren

Boogschutter (22 november tot 21 december)

Houdt van… spanning

Voor de Boogschutter staat seks gelijk aan avontuur. De Boogschutter is openminded en kiest voor the next level. Beland je met hem/haar in bed, dan weet je simpelweg nooit waar je uitkomt. De ene keer raak je verzeild in een rollenspel, de andere keer krijg je een zweepje in handen. Zo laat de seks dus altijd weer een diepe indruk na.

Speelt graag met… een BDSM-set voor beginners om ook dat seksavontuur eens uit te testen

Steenbok (22 december tot 19 januari)

Houdt van… vuurwerk

Nochtans, niet meteen wat je zou verwachten bij dit sterrenteken. De Steenbok vraagt dan ook wat geduld. Eens het vuur brandt, is de passie echter indrukwekkend! En hoe beter de relatie, hoe passioneler tussen de lakens. Kinky? Op een dag verrast de Steenbok je met een resem experimentjes die je naar adem doen snakken…

Speelt graag met… een stille, discrete, maar tegelijk explosieve koppelvibrator

