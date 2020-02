Helft van de vrouwen is ongelukkig over hun seksleven: expert legt uit hoe je meer vertrouwen krijgt tussen de lakens

Seks & Relaties Vrijen, rampetampen, de liefde bedrijven, rollenbollen, vogelen, seksen. We trappen zo nu en dan graag eens een open deur in: seks is leuk, voelt goed en zorgt voor een instant geluksgevoel. Althans, voor de meesten onder ons. Een recent onderzoek bij jonge vrouwen toont aan dat ze niet allemaal met volle teugen genieten van dat geflikflooi.

“Seksueel welzijn is een fundamenteel recht”, beslist professor en auteur Susan Davis in het onderzoek. Voor het eerst werd door haar en haar team onderzoek gedaan naar hoe vrouwen zich voelen tijdens seks. En dat resultaat stelde teleur. De helft van de ondervraagde vrouwen gaf immers aan niet helemaal tevreden te zijn met hun seksleven. 1 op de 5 gaf aan zelfs een seksuele storing te ondervinden.

Het seksleven en de gewoontes van 7.000 Australische vrouwen werd onder de loep genomen. Ze waren allemaal tussen de 18 en 39 jaar oud. De dames kregen een vragenlijst voorgeschoteld en moesten antwoorden op vragen over hun verlangens, wat hen opwindt, orgasmes, problemen in de slaapkamer en hun zelfbeeld. Wat bleek? Heel wat vrouwen deelden dezelfde problemen. Bovenaan het lijstje van de vrouwen die aangaven een probleem te ondervinden, prijkt een laag zelfbeeld. 11% van de deelnemers gaf aan zich soms niet goed of onzeker over haar lichaam te voelen. Dat negatief zelfbeeld had verschillende oorzaken, van overgewicht tot hun partner zelf.

9% gaf aan het moeilijk te vinden om opgewonden te raken, 8% had problemen met hun verlangens en 7,9% ondervond een storing bij hun orgasmes. Daarbovenop gaf 30% van alle dames aan gewoon niet tevreden te zijn over wat er tussen de lakens gebeurt.

Maar niet alleen Australische vrouwen liggen met hun zelfbeeld in de knoop, weet seksuologe Kaat Bollen: “Ik zie dit soort problemen erg vaak terugkomen in mijn praktijk. Steeds meer vrouwen, maar ook mannen, hebben last van een laag en negatief zelfbeeld.”

“Eén van de grootste oorzaken daarvan is het ideaalbeeld van vrouwen in de media dat haast dagelijks door onze strot geduwd wordt. Ook al voldoet haast niemand daar tegenwoordig aan. We voelen ons slecht en dat is nergens voor nodig. Wat ik vaak probeer te doen is de ‘body positivity’-beweging aanbrengen. Zij focussen op het houden van je lijf en accepteren daarvan”, vertelt Bollen.

Lief lijf

“Daarnaast werk ik ook vaak met het boek ‘Op je lijf geschreven’ van Mayra Louise”, tipt de seksuoloog. “In dat boek vertellen heel wat vrouwen over wat zij moeilijk vinden in hun zoektocht naar een oké verhouding met hun lichaam.”

“Maar ik stuur mensen ook vaak op dieet”, gaat ze verder. “Een sociaalmedia-dieet weliswaar. Dat is volgens mij het enige dieet dat echt helpt. Ik vraag mensen om profielen waar ze niet gelukkig van worden niet langer te volgen. Onderzoek geeft aan dat we ons na het bekijken van bijvoorbeeld Facebook of Instagram ongelukkiger gaan voelen. Terwijl dat net de apps zijn waar we het meest opzitten. Ervoor zorgen dat mensen daar niet langer naar kijken, is niet gemakkelijk. Maar ik probeer toch om de schade in te perken. En dan moet je verder kijken: waren er momenten waarop je je beter in je vel voelde in het verleden? Wat was er toen anders? Wat kunnen we daaruit leren? Hoe kunnen we dat opnieuw toepassen? Tot slot probeer ik zorg op maat te leveren: aanrakingsoefeningen, douchen en je lichaam goed aanraken en bestuderen. Andere vrouwen laat ik hun kleerkast uitmesten en alle stuks waar ze niet inpassen wegsmijten. Alle kleine beetjes helpen.”