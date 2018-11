Helft van de mannen vindt een kus met iemand anders bedriegen Margo Verhasselt

22 november 2018

08u02

Bron: The Independent, NyPost 1 Seks & Relaties “Het was maar een kus...” Wanneer het op ontrouw aankomt, heeft iedereen een andere mening over wat bedriegen nu juist is. Wat blijkt? Mannen delen vaak dezelfde mening en vinden dat een kus niet per se vreemdgaan is.

Bedriegen is voor iedereen anders. Voor sommigen is het een sms’je waarin iets te veel geflirt wordt, voor anderen wordt de grens pas overschreden wanneer hun partner met iemand anders naar bed gaat. Een onderzoek toont aan dat de helft van de jonge mannen dezelfde invulling aan het woord geven, aangezien zij een kus niet meteen als vreemdgaan bekijken. 73% van de vrouwen daarentegen was van mening dat een zoen met iemand anders wél bedriegen is. Hetzelfde aantal mannen gaf aan dat ze cyberseks evenmin beschouwen als een scheve schaats rijden. Opnieuw was 75% van de vrouwen het daar niet mee eens.

Datingcoach James Peerce wijst erop dat deze bevindingen aantonen dat er een duidelijk verschil is tussen hoe mannen en vrouwen naar intimiteit kijken. “Al kunnen we er niet omheen dat je geen respect hebt voor je partner, wanneer je een andere persoon kust terwijl je een relatie hebt. Of je nu man of vrouw bent”, vertelt hij aan The Independent. “Als je niet genoeg om je acties geeft, of om welk effect dat zal hebben op je partner, dan ben je samen met de foute persoon”, voegt hij daar nog aan toe.

Het onderzoek werd uitgevoerd door BBC Radio 5 Live, waarbij 2.066 Britten werden ondervraagd. Over naar bed gaan met iemand anders was haast iedereen (91%) het eens: dat is bedriegen. Daarna vervagen de grenzen duidelijk. Zo is maar 40% van mening dat swipen op een datingapp ook bedriegen is, al meent relatietherapeut Fran Walfish dat ook dit vreemdgaan is. “Overspel is buiten je relatie naar bevrediging zoeken. Dat kan emotioneel, fysiek of seksueel zijn. Als je nog maar flirt met het idee en je je mentaal ergens anders bevindt, is dat vaak een voorbode van bedrog.”