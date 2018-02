Helaas maar waar, vrouwen vallen wel degelijk op mannen met geld TVM

07 februari 2018

12u56 12 Seks & Relaties In onze geëmancipeerde samenleving zou je verwachten dat status en een dikke portemonnee geen belangrijke criteria meer zijn voor vrouwen die op zoek zijn naar een partner. Maar niets is helaas minder waar. Driekwart van de vrouwen zou zelfs een huwelijksaanzoek van een werkloze man afwijzen. Dat blijkt uit een studie van Forbes Women.

Met geld kun je geen geluk kopen wordt wel eens gezegd, maar het kan je wel aan een vrouw helpen. Want in tijden waarin er alsmaar meer tweeverdieners zijn en vrouwen met recht en reden eisen dat ze hetzelfde verdienen als hun mannelijke collega’s, trekt een dikke portefeuille blijkbaar toch nog heel wat dames aan.

En niet alleen willen ze dat hun potentiële partner goed verdient, vrouwen verwachten ook dat hij betaalt als ze met twee op restaurant gaan. Daarnaast wil ze ook geschenken krijgen, maar zal ze die zelf amper of nooit geven. Hij zou het waarderen om iets terug te krijgen, maar verwacht het een pak minder dan haar. Dat blijkt uit een recent onderzoek van salary.com. Toch wel een verrassing dat dit soort genderstereotypen anno 2018 nog altijd het datingveld domineren vinden wij.

Geen financiële gelijkheid

Ook een nieuw onderzoek uitgevoerd door Victoria Milan, een datingnetwerk voor mensen in een relatie die op zoek zijn naar een buitenechtelijke affaire, staaft dat er echt geen financiële geijkheid is als het gaat om wie betaalt en wat er financieel verwacht wordt in romantiek.

Zo geloven meer dan twee keer zoveel vrouwen dat mannen moeten betalen voor een etentje, in plaats van de rekening te splitten. 75% van de mannen verwacht de rekening te betalen op restaurant, 64% van de vrouwen is het daar ook nog eens mee eens. Nog geen 5% van de vrouwen zou zelf voorstellen om de rekening voor zich te nemen. Zelfs vrouwen uit Scandinavische landen, die er toch bekend om staan gelijkheid hoog in het vaandel te dragen, verwachten dat de man hen ook dure geschenken en romantische vakantie schenkt, zonder dat ze dezelfde dingen teruggeven.