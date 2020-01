Hebben vegans betere seks? Deze 4 redenen suggereren van wel

Seks & Relaties Plantaardige voeding blijft hot. Anno 2020 zijn we ons ervan bewust dat minder vlees eten de sleutel is tot een betere gezondheid. Maar kan plantaardiger eten ook onze bedprestaties een duwtje in de rug geven? Wij zochten het uit.

Voor betere seks is een gezonde bloedsomloop belangrijk. Een goede circulatie voorziet iedere plek in je lichaam van de nodige voedingsstoffen. Voedingsmiddelen zoals cayennepeper, pure chocolade, granaatappel, bietensap en kaneel bieden hierbij hulp. Ook helpt een plantaardig dieet tegen verstopte slagaders. Het bloed kan beter doorstromen naar down under, vooral bij mannen: een ontspannen spier rond de slagader zorgt voor voldoende bloedtoevoer naar de penis, wat een erectie mogelijk maakt.

Erecties en cardiovasculaire gezondheid zijn sterk met elkaar verweven, zegt Kaat Bollen, seksuologe en psychologe: “Erectieproblemen zijn vaak een voorloper van hart- en vaatziekten. Mannen verwijs ik door naar de huisarts en de cardioloog aangezien erectiestoornissen een van de grootste voorspellers zijn van een verminderde cardiovasculaire gezondheid. Wie gezonde bloedvaten heeft, krijgt minder snel te maken met erectieproblemen. De bloedvaten in de penis zijn de dunste in het mannelijk lichaam en verstoppen dus als eerste bij aderverkalking. Eender welk dieet dat zorgt voor minder aderverkalking, leidt tot minder erectiestoornissen.”

De documentaire ‘The Game Changers’ van James Cameron, Arnold Schwarzenegger en Jackie Chan, claimt dat vegans een hogere sex drive hebben. De documentaire toont de opmars van plantaardige voeding in de wereld van topsporters en onderzoekt hoe het hun prestaties kan verbeteren. Niet enkel dus sportieve prestaties, zo blijkt: Aaron Spitz, uroloog en auteur van The Penis Book, nam in de documentaire de erecties van drie atleten onder de loep. Hij serveerde hen de ene avond een dierlijke maaltijd, de volgende avond een plantaardige maaltijd. Wat bleek? De atleten hadden 300 tot 500 procent meer erecties de ochtend na de plantaardige maaltijd. Hun morning wood was bovendien steviger en van langere duur dan na de dierlijke maaltijd.

2. Planten als afrodisiacum

Plantaardige voeding is rijk aan zink en B-vitamines, die lustopwekkend werken. Bananen, kikkererwten en avocado’s helpen je dus om in the mood te geraken. Veganistisch eten kan ook je serotoninelevels en je oxytocineniveau boosten. Gevolg: je voelt je gelukkiger en ervaart sterkere gevoelens van intimiteit en affectie.

“Verschillende factoren bepalen ons libido”, verduidelijkt Kaat Bollen. “Hormonen spelen hierbij uiteraard een rol, maar dit is slechts een kleine factor in het grote plaatje. Plantaardig eten kan ervoor zorgen dat het serotonine- en oxytocineniveau verbetert, maar dit hangt af van persoon tot persoon. Vegans voelen zich doorgaans goed in hun vel. Hierdoor is het mogelijk dat ze een hoger libido ervaren. Natuurlijk kan dit een placebo effect zijn.”

3. Je smaakt en ruikt aantrekkelijker

Fruit zoals ananas kan sperma een aangenamere smaak geven. Dit geldt trouwens voor iedere soort fruit, want fruitsuikers beïnvloeden de glucose- en fructosewaarden in sperma. Voor vrouwen kan het eten van citrusvruchten een gunstig effect hebben: deze normaliseren de pH-waarde van de vagina. Ook je lichaamsgeur kan je beïnvloeden door voeding: een studie uit 2006 gepubliceerd in Chemical Senses besluit dat een dieet arm aan vlees een aangename lichaamsgeur bevordert. Ook het omgekeerde blijkt waar: veel rood vlees eten heeft een negatief effect op je lijfgeur.

Kaat Bollen: “Plantaardig eten kan hier zeker wel helpen, maar laten we er niet flauw over doen, er zijn maar heel weinig mensen die sperma of vaginaal vocht écht lekker vinden. Deze lichaamssappen binnenkrijgen, doe je echt voor je partner. Een zoetere smaak is aangenaam, maar zal het grote verschil niet maken. Hierbij geldt vooral: baat het niet, dan schaadt het niet.”

4. Natuurlijk glijmiddel

Waarom naar een flesje glijmiddel grijpen als het ook kan op een natuurlijke manier? Fruit en groenten zijn van nature rijk aan water en houden zo het lichaam gehydrateerd. Komkommer en (water)meloen voorzien de huid van voldoende vocht en geven een mooie glow. Veel plantaardige voedingsmiddelen zoals lijnzaad en walnoten zijn rijk aan omega 3-vetzuren, die hulp zouden bieden bij vaginale droogheid.

Kaat Bollen benadrukt dat er veel factoren meespelen tijdens dit proces: “Vaginaal vochtig worden, kan een beetje tricky zijn bij vrouwen. Het betekent niet dat als je als vrouw mentaal opgewonden bent, je lichamelijk ook opgewonden bent. We noemen dit ‘opwindingsdiscordantie’. Wanneer een vrouw mentaal opgewonden is, bestaat er 20 procent kans dat ze ook fysiek opgewonden is. Vrouwen zijn een beetje als dieselmotoren: ze hebben tijd nodig om fysiek opgewonden te raken. Voorspel is dus heel belangrijk. Het kan ook dat voorspel niet het gewenste effect heeft, dat is heel normaal. Glijmiddel is dan een prima oplossing: het maakt alles net iets gemakkelijker.”

Bye bye biefstuk?

Moet je volledig veganistisch gaan leven om de vruchten ervan te plukken in de slaapkamer? “Ik stel vast dat vegans heel goed in verbinding staan met zichzelf”, aldus Kaat Bollen. “Niet-veganisten zitten vooral in hun hoofd en minder in hun lichaam. Wie beter naar zijn of haar lichaam luistert, zal eerder goede seks ervaren dan zij die minder in connectie staan met hun lichaam. Daarom denk ik dat een plantaardig dieet zeker kan helpen om een bevredigend seksleven te hebben”, besluit Kaat Bollen. Plantaardige voeding biedt overduidelijk veel voordelen, maar het belangrijkste blijkt toch weer: balans. Af en toe een stukje vlees minder eten, een extra portie groenten en fruit nemen en regelmatig bewegen blijken de sleutel tot een gezond (seks)leven. En misschien de allerbelangrijkste tip: elkaar graag zien, dat doet ook wonderen.