Hebben lesbiennes echt betere seks dan heterovrouwen? Liesbeth De Corte

21 juli 2018

12u41 4 Seks & Relaties Ja, ja, oh mijn god ja! Volgens de wetenschap beleven vrouwen meer plezier in bed met een andere vrouw dan als ze vrijen met een man. Wat kunnen we hier nu uit leren? Mannen én vrouwen: spits jullie oren.

Laten we meteen met de deur in huis vallen met enkele trieste cijfers. Uit een recente rondvraag van Public Health England bij meer dan 7.000 vrouwen blijkt dat de helft van de dames tussen 25 en 34 jaar zegt dat ze maar weinig plezier beleven aa hun seksleven. Voor de millennials onder ons: er zijn gelukkig wel goede vooruitzichten. Bij de 55 tot 64 jarigen zakt dat percentage naar 29%.



Dokter Sue Mann, die mee heeft gewerkt aan het onderzoek, reageert bezorgd. "Een bruisend, goed seksleven is ontzettend belangrijk voor het emotionele en mentale welzijn van de vrouw", vertelt ze aan de BBC. Hoogste tijd dus om daar verandering in te brengen. Maar een journalist van de gerenommeerde krant The Guardian merkt terecht op dat je niet alle vrouwen over dezelfde kam kunt scheren. In het verleden is immers al meerdere keren aangetoond dat lesbiennes meer tevreden zijn met hun seksuele exploten dan heterovrouwen.

De (anti)climax

Kijk maar naar een studie uit 2014 die gepubliceerd is in het vakblad Journal of Sexual Medicine. Heteroseksuele dames komen 61 procent van de tijd klaar, maar bij lesbiennes stijgt dat naar 75 procent. Bij mannen is het verschil verwaarloosbaar. Heteromannen hebben 86 procent van de tijd een orgasme, bij homo's is dat 85 procent.

In 2016 verdiepte het Academisch Medisch Centrum (AMC) uit Nederland zich ook in het fenomeen. Uit de enquête bij 300 vrouwen kwam naar voren dat lesbische vrouwen meer klaarkomen dan heteroseksuele vrouwen.

Vorig jaar werd een nog veel groter onderzoek op poten gezet, bij 53.000 Amerikanen om precies te zijn. Zoals je waarschijnlijk kan raden, kwamen er gelijkaardige resultaten uit de bus. Zowat 86 procent van de vrouwen die op vrouwen vallen, komen altijd klaar. Bij vrouwen die vrijen met mannen daalt dat cijfer naar 65 procent.

Kennis van het vrouwelijke lichaam

De grote hamvraag, hoe komt dat nu? Tijd zit er sowieso voor iets tussen. Volgens AMC duurt de seks bij lesbiennes gemiddeld 55 minuten, bij heterovrouwen is dat 35 minuten. Met andere woorden: hoe langer, hoe beter.

Daarnaast is het nogal wiedes dat lesbische vrouwen het lichaam van hun partner beter kennen. Zeker daar beneden. "Lesbische vrouwen weten waar de clitoris ligt en wat ze ermee moeten aanvangen", vertelt sekstherapeute Matty Silver aan The Guardian. "Ze moeten hun partner niet tonen wat ze leuk vinden of wat het lief juist moet doen." Dat is een groot verschil met de heren, die nog al te vaak denken dat penetratie de beste manier is om een vrouw een orgasme te bezorgen. Niet dus. "Dat gebeurt maar bij 20 procent van alle vrouwen. De meesten hebben genitale stimulatie en orale seks - of een combinatie van die twee - nodig om die verdomd lastige climax te bereiken."

En als de man het verstopte knopje al vindt, weet hij blijkbaar ook niet goed hoe hij ermee aan de slag moet gaan. Het Nederlandse onderzoek heeft immers ook aangetoond dat clitorale stimulatie door een lesbische vrouw vaker leidt tot een orgasme dan clitorale stimulatie door een man. Dit valt opnieuw te verklaren door het feit dat een lesbienne het vrouwenlichaam beter begrijpt dan een man.

Moeten we de mannen nu boos op de vingers tikken? Een beetje research - en dan bedoelen we geen porno - kan vast en zeker geen kwaad. Maar wij zijn er toch van overtuigd dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat. Vrouwen moeten hun mond misschien wat vaker opentrekken en suggesties geven. Wat vinden ze leuk? En wat niet?

Psycholoog-seksuoloog Ellen Laan van het AMC raadt dames ook aan om de regie in bed nemen. "Het is het goedkoopste, leukste en meest effectieve advies dat ik kan geven: praat over seks en geef aan wat je lekker vindt", vertelde ze eerder aan Trouw. "Dit is voor mannen vaak ook heel prettig. Veel vrouwen gaan snel over tot gemeenschap, omdat ze weten dat hun partner dat lekker vindt. Maar het plezier van de man hoeft niet zo centraal te staan."