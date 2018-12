Hanneke (28) wist waar ze aan begon: monogamie was niet zo zijn ding, had hij haar eerlijk ingefluisterd Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en liefde Corine Koole

02 december 2018

07u58 0 Seks & Relaties Hanneke (28) wist waar ze aan begon: monogamie was niet zo zijn ding, had hij haar eerlijk ingefluisterd. Toch bleef ze al die jaren hopen op een traditionele relatie met hem. En toen kwam die koude douche.

“Na die eerste ontmoeting op een verjaardagsfeest waar we mallotige danspasjes hadden staan doen, spraken we nog eens af. Hij zei al snel: ik doe niet aan monogame relaties. En ik fronste mijn wenkbrauwen, maar liet me verder niet van de wijs brengen. Ik was immers ­helemaal niet aan hem gebonden, het was of hij mij met die opmerking wilde waarschuwen, een blik wilde ­gunnen in een gezamenlijke toekomst en op een of andere manier kwam me dat weer heel vleiend voor.”

“Later legde hij uit dat hij zich in de liefde altijd gevangen voelde, heen en weer geslingerd tussen onbaatzuchtigheid en jaloezie. Hij vertelde dat hij het bestaan van een ander, beter pad van de liefde ­vermoedde, maar waar dat lag en heen voerde, dat wist hij nog niet. En ik luisterde geboeid, en vervolgens dacht ik, ik zie wel. Hij inspireerde me, waarheden die ik altijd voor zoete koek had geslikt, ketsten ineens af op zijn onwil de wereld en alle aannamen te nemen zoals ze zijn. In theorie was ik het volkomen met hem eens, liefde heeft zoveel kanten, ook lelijke. Hoe geweldig zou het zijn als je een nieuw soort liefde kon uitvinden zonder verwachtingen en teleurstellingen.”

