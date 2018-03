Hannah (26): "Ik zag hem staan en hoefde alleen maar ja te zeggen, maar

13 maart 2018

12u47 0 Seks & Relaties Het is het eeuwige dilemma: als je verliefd wordt, volg je dan je hart of je verstand? Hannah (26) deed het laatste en weet nu: de volgende keer dat het mij ­overkomt, hoop ik dat ik kies voor de ­vlinders in mijn buik.

Dolende wereldreizigers waren we, zoals zovele ­jongeren. Hij kwam uit Israël en en we ontmoetten elkaar in Australië. Zijn tweelingbroer vertelde over hun reis en hun avonturen. Zelf zei hij niet zo veel, maar halverwege de avond begon hij mijn schouders te masseren. Het leek geen persoonlijk gebaar en al ­helemaal niet flirterig, maar een poging om contact te maken zonder woorden. Was je op reis, maakte je ­vrienden, dan kon je op een goed moment twee ­knedende handen in je nek verwachten, zoiets sprak een beetje uit zijn gedrag.

“’s Nachts, enkele dagen later, lagen we op een kamer met twee stapelbedden, elk in het bovenste bed; als ik me op mijn zij draaide, keek ik hem recht aan. De afstand tussen ons was anderhalve meter. Ik voelde een zuigende kracht als van een zee, waartegen ik me niet kon verzetten. En eerlijk, ik wílde me niet verzetten. Ik was op reis om erachter te komen wat ik wilde. De jongen die ik thuis had achtergelaten was het niet voor mij, en ik kon nog wel dingen noemen die ik niet wilde, maar wat wilde ik wel? Deze voorbijganger, besloot ik, maakte logisch deel uit van mijn ontdekkingstocht. Ik klom naar zijn bed, we ­zoenden en de volgende dag vroeg hij of ik mij nog wat langer bij zijn gezelschap wilde aansluiten.

Hij ging terug naar Israël, ik heb hem daar later nog opgezocht, maar tussen zijn moeder en mij was het stroef, want ik ben niet Joods

