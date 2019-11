Easytoys Gesponsorde inhoud Handen onder de lakens: daarom is soloseks gezond!

20 november 2019

09u00 0 Seks & Relaties Single of niet, onderschat het belang niet van een lekkere sessie soloseks zo nu en dan. Niet alleen voor het orgasme dat het oplevert, ook voor je partner en voor je gezondheid. 7 x daarom hou je je handen niét boven de lakens…

1. Aaahhh, indommelen maar

Zo’n sessie solopret doet wat met je: de bloeddruk daalt en de hoeveelheid endorfines stijgt. Gevolg: hello ontspannen grijns en een slaperig gevoel. Je dommelt lekker in én zal dieper slapen. Liever overdag een tussendoortje? Ook slim, want zorgen, gepieker en stress worden even geparkeerd.

2. Dat gaat hart!

Even minder tijd om te sporten? Een reden om een tandje (handje dus!) bij te steken, want ook een soloseks-sessie doet je bloed sneller stromen. En daar kikkert je hart simpelweg van op.

3. Grote schoonmaak

Er is meer dan het wonderlijke cranberrysap: ook zelfbevrediging blijkt infecties aan de urinewegen te verlichten en zelfs te voorkomen. Waarom? Oude bacteriën worden tijdens een solosessie weggespoeld. Ook toxines (giftige stoffen) verlaten de urinebuis bij het masturberen, waardoor het een perfect middel is om prostaatkanker te helpen voorkomen.

4. Iedereen blij

De endorfines die vrijkomen tijdens het masturberen maken je natuurlijk ook gewoon happy. Een klein dipje of rotdag werk je dus zo weg, bovendien boost die me-time je zelfvertrouwen. Met een orgasmeblos op de wangen naar het werk? Extra punten!

5. Grote goesting

Heeft je partner minder behoefte aan seks dan jij? In plaats van daar een punt van te maken en telkens weer die vermoeiende discussie aan te gaan, experimenteer je gewoon wat vaker met jezelf. Niet te vergelijken met het echte werk natuurlijk, maar als je al die redenen pro meer solosessies leest, kan je er ook weinig op tegen hebben…

6. Een beetje troost

Je pijnlijke menstruatie doet je onder een deken kruipen van ellende? Blijf daar maar, en voeg er wat handwerk aan toe, want masturberen doet extra bloed naar je bekken stromen. Klinkt als ‘laat maar zitten’, toch zorgt die bloedtoevoer er net voor dat de pijn van krampen, buikpijn en lagerugpijn wordt verzacht.

7. Ik doe het voor jou…

O ja, al dat solowerk maakt ook je partner blij, écht wel! Nog te vaak wordt masturbatie gezien als not done in een relatie, maar dat is natuurlijk onzin. Door regelmatig te masturberen, leer je je lichaam beter kennen en ontdek je dus wat er werkt voor je. Die do’s en dont’s vervolgens netjes doorbriefen en… let’s work it!

