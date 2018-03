Han (35) verliet zijn vrouw en vier kinderen, hongerig naar meer erotiek: "Ik vraag me steeds vaker af of ik wel de juiste keuze heb gemaakt" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

04 maart 2018

Sinds een paar jaar ben ik gescheiden. Ik had geen slecht huwelijk. Integendeel, het was zeer comfortabel en functioneel, en toch was ik degene die het beëindigde. Mijn ex-vrouw en ik hebben samen vier jonge kinderen, van wie één zwakbegaafd en één zwaar dyslectisch. Zij hebben veel aandacht nodig en na jaren intensief zorgen waren mijn vrouw en ik verworden tot een goed geolied stel dat perfect samen zaken kon regelen, maar ’s avonds zonder erotiek naast elkaar in bed lag. Die constatering duwde me, tamelijk goedkoop misschien, in de armen van een collega.

“Met haar ontdekte ik opnieuw de opwinding die in mijn huwelijk zo op de achtergrond was geraakt. En wat nu zo raar is – althans, zo denk ik erover nu mijn huwelijk is afgelopen en het met die nieuwe vrouw ook niet allemaal zo lekker loopt – is dat ik tamelijk vanzelfsprekend koos voor het avontuur van de erotiek en tegen de continuïteit en de rust van mijn gezin. Ik genoot van mijn nieuwe vriendin, hoe ze zich overgaf aan seks op een manier waarop ik mijn vrouw nooit van seks had zien genieten en wist heel zeker: dit is het. Dit is waar het in de zuivere liefde allemaal om gaat. Het gezamenlijk zorgen voor kinderen is mooi, net als op vakantie gaan en ouderavonden bezoeken. De tuin onderhouden, de was doen, het strijken, zijn nuttig, maar binnen een huwelijk zijn het nooit de doelen zelf, maar de afgeleiden.

'Het huwelijk is een optelsom van jaren samen investeren in een leven dat begon met zijn tweeën, maar verandert met het verstrijken van de tijd'

“De essentie is intimiteit en innigheid. Die maken als enige de liefde. En als die kern er niet langer is, als je niet langer vrijt samen, is dat huwelijk hol en op lucht gebaseerd. Dan is het legitiem om op zoek te gaan naar dat wat ontbreekt. Zo dacht ik, en zo dreef ik weg van mijn gezin.

“Nu we een paar jaar verder zijn, en de dochters van mijn nieuwe geliefde mij een stuk onwelwillender zijn dan ik gehoopt had, nu de zorgen om mijn vier kinderen allesbehalve afnemen, nu ik mijn ex van een afstandje kan bekijken, bijna met de blik van een onbekende, vraag ik me steeds vaker vertwijfeld af of ik wel de juiste keuze heb gemaakt. Want is samen zorgen voor kinderen niet ook heel intiem en onvervangbaar? In een huwelijk verhoud je je als man niet alleen tot je vrouw, maar tot je hele gezin. Een beetje egocentrisch om niet in te willen zien dat mijn kinderen het niet weg te denken product zijn van mijn huwelijk en andere keuzen. En ons grote vrijstaande huis, de tuin waarin ik rust vond, de schuur waar ik zo prettig mijn fiets kon schoonmaken zijn dat, in mindere mate natuurlijk, ook.



“Het huwelijk is een optelsom van jaren samen investeren in een leven dat begon met zijn tweeën, maar verandert met het verstrijken van de tijd. Een tijdje geleden was ik op de begrafenis van mijn schoonmoeder en zag in de kerk mijn gezin op de eerste rij zitten. Zonder mij. De moeder van mijn ex-vrouw was mij ontzettend dierbaar. Ik had daar ook moeten zitten, ik had als echtgenoot mijn vrouw moeten ondersteunen. Ik had haar moeten kussen toen ze na haar werkelijk indrukwekkende toespraak in haar mooie zwarte jurkje terug de kerkbank in schoof. Ook dat maakt de liefde. Maar ik had andere keuzen gemaakt en ondervond daarvan, zes banken achter haar, de pijnlijke consequenties.

'Mijn vrouw huilde bij de deur en mijn kinderen haalden hun schouders op. Want ze kennen de besluiteloosheid van hun vader, de verraderlijke midlifecrisis waardoor ik me bij de ballen heb laten grijpen'

“Het klinkt misschien of ik mijn beslissingen het liefst zou willen terugdraaien, maar zo is het niet. Was het maar waar. Ik geniet juist van de intimiteit met mijn nieuwe vriendin, van de uitstapjes die ik maak met haar, van haar liefde, van het iemand helemaal opnieuw vanaf nul leren kennen. Haar lichaam, haar gewoonten. Ik geniet daar zo hevig van, dat ik er geen afstand van zou kunnen doen zonder een gevoel van afgesneden te zijn. En zo heb ik me met mijn hebberigheid, geilheid, nieuwsgierigheid, of hoe je het ook wilt noemen, in een lelijk parket gemanoeuvreerd.

“Zeker drie keer per week kom ik zonder enige tegenzin bij mijn gezin over de vloer. Ik kook voor de kinderen, ga mee naar ouderavonden, breng hen een volgende dag naar sportclubs of ga gewoon een avond met hen naar de film. Soms ga ik er alleen maar naar toe om in de tuin te werken, of mijn koersfiets schoon te spuiten. Als gezin, dus inclusief mijn ex-vrouw, brengen we zelfs genoeglijke meerdaagse vakanties door die altijd harmonieus verlopen. En, zoals ook mijn ex-vrouw vindt, met niemand anders dan elkaar kunnen wij beter praten over de zorg voor onze kinderen. Er is niemand die hen beter kent dan wij, niemand die meer van hen houdt, dan wij. Niemand die zich meer bekommert om hun lot.

“Ik weet, mijn ex beschouwt onze scheiding als een misvatting. Soms herinnert ze me aan onze fijne avonden voor de tv. Ik zou zo weer terug kunnen, weet ik. Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik dat al een paar keer heb geprobeerd. Mijn koffers gepakt en mijn overhemden en broeken weer op de kastplanken gelegd die zij had leeg gehouden. Maar dan gruwde ik na een paar weken alweer zo van mijn gebrek aan ruggengraat, dat ik weer vertrok. Mijn vrouw huilde bij de deur en mijn kinderen haalden hun schouders op. Want ze kennen de besluiteloosheid van hun vader, de verraderlijke midlifecrisis waardoor ik me bij de ballen heb laten grijpen.

“Wat een waardeloos voorbeeld ben ik voor hen. Ik marchandeer. Het beste zou zijn als ik met mijn vriendin breek en overzichtelijke afspraken zou maken met mijn ex, zodat ik bij niemand valse hoop kweek. En dan te bedenken dat ik zelf de aanstichter ben van dit ongeluk waarin ik iedereen meesleep. Ik had een redelijk goed leven, maar ik wilde meer. Ik ben als de autist die alleen vanuit impulsen handelt. Maar ik besefte niet dat tevredenheid mij uiteindelijk meer bevrediging schenkt dan een paar piekmomenten.”