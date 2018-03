Han (35) verliet zijn vrouw en vier kinderen, hongerig naar meer erotiek: "Ik vraag me steeds vaker af of ik wel de juiste keuze heb gemaakt" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

04 maart 2018

15u43 3 Seks & Relaties Han (35) verliet zijn vrouw en vier kinderen, hongerig naar meer erotiek. Maar wat hij wint aan intimiteit bij zijn nieuwe liefde, verliest hij bij zijn geliefde gezin. "Ik vraag me steeds vaker af of ik wel de juiste keuze heb gemaakt."

Sinds een paar jaar ben ik gescheiden. Ik had geen slecht huwelijk. Integendeel, het was zeer comfortabel en functioneel, en toch was ik degene die het beëindigde. Mijn ex-vrouw en ik hebben samen vier jonge kinderen, van wie één zwakbegaafd en één zwaar dyslectisch. Zij hebben veel aandacht nodig en na jaren intensief zorgen waren mijn vrouw en ik verworden tot een goed geolied stel dat perfect samen zaken kon regelen, maar ’s avonds zonder erotiek naast elkaar in bed lag. Die constatering duwde me, tamelijk goedkoop misschien, in de armen van een collega.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN