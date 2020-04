Gwyneth Paltrow deelt de beste vibrators om te gebruiken tijdens de lockdown Nele Annemans

06 april 2020

15u54 2 Seks & Relaties We hadden het We hadden het hier al uitgebreid over hoe je lockdownseks het best aanpakt, maar wat als je momenteel helemaal geen zin hebt om te rampetampen met je partner of je helemaal alleen opgesloten zit? Om ook singles aan hun trekken te laten komen én vrouwen opnieuw zin te doen krijgen, lijstte de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow haar favoriete vibrators op.

Gwyneth Paltrow staat erom bekend vaak nogal bedenkelijke tips of producten te adviseren op haar alternatieve lifestylewebsite Goop. Zo lanceerde ze begin dit jaar nog een geurkaars die de beeldende naam ‘This Smells Like My Vagina’ kreeg en riep ze eerder al op om een geitenmelkdieet van acht dagen te volgen, waarbij je ook verschillende antiparasietkruiden moet slikken.

Maar ze geeft niet elke keer slechte raad. Toen ze intimiteitsexperte Michaela Bohm interviewde voor tips over vrijen tijdens de lokdown, kwam naar boven dat veel mensen momenteel een dip in hun seksleven ervaren als gevolg van de stress die deze crisis teweegbrengt. Vooral vrouwen zouden dezer dagen minder zin hebben om te vrijen. “De meeste vrouwen met wie ik heb gesproken, voelen zich momenteel niet erg seksueel. Bij stress gaat het vrouwelijke lichaam immers over in overlevingsmodus”, vertelde de expert. “Daardoor denken ze ook niet aan hun seksuele genot. Maar dat kan hen net helpen om beter met deze bijzondere periode om te gaan”, voegde Michaela eraan toe.

Om die goesting opnieuw aan te wakkeren deelde de 47-jarige Gwyneth Paltrow dan ook haar favoriete vibrators. De lijst bevat onder andere de bekende Nova van We-Vibe en The Womanizer Premium. Hieronder vind je al haar favorieten.

1. Nova Rabbit Vibrator, We-Vibe, nu voor 109,90 euro i.p.v. 139 euro.

2. The Tennis Coach, Smile Makers, 39,99 euro.

3. The Womanizer Premium, Womanizer, 189 euro.

4. Le Wand Petite, Le Wand, 100,50 euro.

5. Pom Flexible Vibrator, Dame Products, 95 euro.

6. EVA II handsfree vibrator voor koppels, Dame Products, 109,90 euro.

7. Fin Vinger Vibrator, Dame Products, 75 euro.