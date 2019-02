Groots trouwonderzoek: koppels spenderen gemiddeld 528 uur aan de voorbereiding van hun bruiloft Nele Annemans

21 februari 2019

10u47

Dat een huwelijk plannen veel tijd - én geld - kost, lijdt geen twijfel en dat blijkt ook uit een nieuw onderzoek van de online marktplaats Minted bij 2.000 bruidjes en bruidegoms in spe.

Uit een nieuwe studie bij 2.000 Amerikanen die afgelopen jaar trouwden, blijkt dat koppels gemiddeld 11 maanden op voorhand beginnen aan de voorbereiding en maar liefst 528 uur effectief spenderen aan de planning van het trouwfeest.

Daarnaast bleek dat een kwart van de ondervraagden het kiezen van de perfecte trouwlocatie de grootste uitdaging vond. De meerderheid van de koppels bleven opgetogen over hun trouwfeest terwijl ze het aan het plannen waren, maar de meeste bruiden en bruidegoms in spe maakten wel meerdere keren ruzie in de aanloop naar hun grote dag.

De meest voorkomende redenen voor hun gekibbel waren het vinden van een trouwlocatie (25%), de gastenlijst (19%) en de catering (18%). Toch zei bijna een kwart (23%) van de koppels ook dat ze geen enkele onenigheid hadden voor hun bruiloft.

Het merendeel van de ondervraagden (94%) vonden het het fijn dat hun partner hielp bij de organisatie van het feest en bijna de helft (46%) zou niks veranderen aan hun trouwdag mochten ze hem kunnen opnieuw doen.

Schoonfamilie

Bijna een vijfde (18%) van de deelnemers gaf ook toe dat ze zich gestresseerd voelden over wat hun schoonfamilie zou denken. 17% van de vrouwen zei dan weer dat ze zich zorgen maakten over het vinden van de perfecte trouwjurk.

Uit een andere recente studie bleek al dat vrouwen gemiddeld 4 bruidsjurken passen vooraleer ze de juiste vinden. Dat onderzoek toonde ook aan dat vrouwen zich vooral bezighouden met de kleding, de gastenlijst en de decoratie en dat mannen vooral het boeken van de locatie, de catering en de huwelijksreis voor hun rekening nemen.

