Grootouders vieren huwelijksverjaardag met knappe fotoshoot Liesbeth De Corte

30 juni 2019

08u05 0 Seks & Relaties Ware liefde, het bestaat. Of dat idee krijg je toch als je naar Ginger en George Brown kijkt, die voor hun 60ste huwelijksverjaardag verrast werden met een heuse fotoshoot.

De fotoshoot werd op poten gezet door Andy en Abigail Lydick, de kleindochter van Ginger en George. Het koppel heeft bovendien een eigen fotostudio en is gespecialiseerd in het maken van huwelijksfoto’s. Het leek hen een leuk idee om de grootouders te verrassen met een romantische shoot.

“Mijn grootmoeder was ontzettend nerveus. Ze had zich nog nooit opgetut of zich laten schminken door een make-upartiest, laat staan dat ze al had geposeerd voor een professionele fotograaf”, vertelt Abigail ons. “George, mijn grootvader, was het tegenovergestelde. Hij had geen greintje zenuwen en tapte moppen aan de lopende band.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Volgens Abigail was de fotoshoot tot in de puntjes voorbereid. Ze had op voorhand enkele leveranciers en vrienden gecontacteerd en om hulp gevraagd. Zo stonden er niet alleen mensen paraat om het kapsel en de make-up van de grootouders te verzorgen, maar kregen ze ook een bloemenboeket, een trouwkleed en een kostuum te leen.

Abigail: “Vanaf het moment dat mijn oma haar jurk aanhad en zichzelf in de spiegel zag, viel alle stress van haar schouders. Dat lijkt ons het ideale moment om opa in de kamer te roepen zodat ze elkaar ‘voor het eerst’ konden zien. Zo ontroerend!”

Andy en Abigail maakten uiteindelijk foto’s in een vintage sofa, bij een molen, in een bos en vlakbij een riviertje. “Zelfs ik was van mijn melk door de overduidelijke chemie die tussen hen twee hing”, aldus de fotografe.

Tussen het shooten door gaven de grootouders naar verluidt ook advies aan hun kleindochter. “Ze hadden 3 tips voor een lang en gelukkig huwelijk: kruip nooit kwaad in bed, wees altijd - maar echt altijd - bereid om je partner te vergeven en onderhoud je gevoel voor humor.”

Abigail deelde de foto’s ook op haar Facebookpagina en Instagramaccount, en die gingen in een mum van tijd viraal. Wij kozen alvast onze favoriete foto’s uit.