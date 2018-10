Goedeles seksrecept: start to SM Blinde vinken Goedele Liekens

06 oktober 2018

Voorbereiding

Een kinky avondje voorstellen aan je partner is best eng: je wil niet als pervert overkomen. Kom dus niet ineens met handboeien aandraven, maar laat eerst een ballonnetje op. Laat een folder met sm-lingerie rondslingeren of nodig hem of haar uit om samen naar ‘Fifty Shades’ te kijken. En opper dan dat je dat weleens wil proberen. Zeg er vooral bij dat de ander de ideale partner is bij wie je je veilig genoeg voelt om te experimenteren.

