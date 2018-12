Goedeles liefdesrecept: “Zo laat je de lust opnieuw rijzen” Goedele Liekens

08 december 2018

10u56

Bron: NINA 0 Seks & Relaties De eerste maanden van een relatie lijkt de zin in seks vanzelf te komen. Vergis je niet: verliefdheidshormonen zorgen daarvoor. Zin in vrijen moet je maken. Of beter: ervoor openstaan. Stel je seksuele zintuigen (opnieuw) op scherp. Geen paniek: dit broodje is zo gebakken!

Bereidingstijd: doorlopend

Voor 2 personen:

• zin in vrijen

• tijd en aandacht

Zo ga je te werk

Stap 1: Waar wordt jouw oven warm van?

Ga op zoek naar jouw seksuele gevoelens. Heb je momenteel niet, zeg je? Geen zin betekent dat je iets niet voelt wat er wél is – of zou kunnen zijn. Want in goede omstandigheden kan iedereen genieten van seks (we sluiten even lichamelijke, relationele of medische problemen uit). Wees dus je eigen therapeut. Ga op je sofa liggen en onderzoek eerlijk: Hoe is jouw houding ten opzichte van seks? Hoe makkelijk ben je met intimiteit? Hoe kijk je tegen je lichaam aan? Kan je zonder schaamte lust toelaten? En wat als het echt geil wordt? Sletterig? Vies? Als zich vreemde fantasieën aandienen? Weet je ook precies hoe jij opgewonden raakt?

 Stap 2: Deegrol erover!

Alle negatieve denkpatronen die je opmerkt moet je loslaten. Niet simpel, dat weet ik. De meeste zitten al sinds onze kinderjaren onder onze huid. Maar het zijn valkuilen die je natuurlijke verlangen verstoren. Hoe maak je er komaf mee? Dat kan door alle remmende gedachten hardop uit te spreken. Een keertje langzaam, een keer met zware stem en eens op afstandelijke ‘nieuwstoon’. Door ze zo te declameren maak je ze belachelijk. Ze verliezen aan belang. Daarmee ontdoe je ze van hun waarheidsgehalte. ‘Ik ben een geremde trut die niet mooi genoeg is om van seks te genieten’ of ‘Als ik me zo geil opstel, denkt mijn man dat ik een del ben’. Gooi het eruit!

Stap 3:  Kneed het deeg luchtig

Stress, druk druk druk … We hebben een hectisch leven. Daarom is het noodzakelijk om lichtheid in je leven te

brengen. Dat kan met van alles: van tuinieren of koken tot kippenhokken timmeren, wandelen, yoga of meditatie. Lichtheid geeft je een meer sexy gemoedstoestand, ik beloof het je.

Stap 4:  Geniet van bezig zijn met je handen

Kom uit je hoofd en meer in je lichaam. Seks begint met het opvangen van prikkels. Dat kan je oefenen. Vul je drukke leven aan met heerlijk ‘nutteloze’ activiteiten die je zintuigen prikkelen: naaktzwemmen, een massage, een sensuele film, je huis vol kaarslicht. Zo leer je ook de subtiele sensaties weer te voelen en niet alleen de emoties die met kicks en adrenaline gepaard gaan.

 Stap 5: Schuif je broodje de oven in

Al het bovenstaande heb je gedaan? Dan mag je nu overstappen op meer seksuele activiteiten. Zoals een sensuele genitale massage (niet orgasmegericht). Of het ‘seksinterview’, waarbij je om de beurt de sensatiejournalist uithangt die alle sappige details over de ander zijn/haar seksuele voorkeur wil weten. Of zet je eigen ‘voorverwarming’ aan: streel en masseer diep het plekje op een vingerlengte onder je navel. Je hele schaamstreek gaat ervan gloeien. Meer suggesties zijn welkom op Goedele.com!

