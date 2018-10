Goedeles liefdesrecept: zo herken je een narcist Goedele Liekens

20 oktober 2018

11u02 0 Seks & Relaties Een pionono, een gevuld rolgebak, is als een narcist: onweerstaanbaar aan de buitenkant, maar zit er binnenin something sweet of iets bijtend bitters? Vrouwen blijven me mailen over hun relatie met een man die hen manipuleert. Dat neemt niet weg dat er ook vrouwelijke narcisten zijn. De gevolgen zijn in beide gevallen gigantisch.

Stap 1: De stroop aan het randje

Geen grotere charmeur dan een narcist. Hij weet precies welke vibe af te geven in gezelschap en palmt iedereen in. Mensen die hem sociaal of financieel hogerop kunnen helpen, krijgen zijn voorkeur. Nee, hij is niet die gladde aal die je doorhebt, hij kruidt zijn offensief perfect met een snufje ‘kwetsbaarheid’ en ‘zelfrelativering’. Niet verwonderlijk dat iedereen hem om in te bijten vindt. Jij dus ook. Met zijn suikerzoete buitenkant doet hij iedereen smelten. Maar het is bastaardsuiker, als je begrijpt wat ik bedoel.

