Goedeles liefdesrecept: tongrolletjes Recepten om lekker te zoenen

Goedele Liekens

22 september 2018

18u33 0 Seks & Relaties Zoenen wordt zwaar onderschat. Nochtans tonen alle onderzoeken aan dat koppels die lang en gelukkig samen zijn, veel kussen. Dat hoeft niet te vervelen, want er zijn zoveel soorten. Allemaal moeten ze tot je repertoire behoren, dus ga dit weekend maar oefenen. Welke zoen krijgt een tien? En welke kus geeft je welke boodschap mee? Tijd om de tongen los te maken!

Zo ga je te werk

O SOLE MIO

Hierbij spelen je handen een even belangrijke rol. Met je ene hand trek je jouw partner zachtjes bij de kaaklijn en nek naar je toe, je andere hand glijdt van de rug omlaag naar de bips en terug.

Tegelijk duw je met lichtjes geopende mond je lippen vol op die van de ander. Bij het loslaten zuig je zijn of haar lippen even mee naar binnen. Kijk elkaar hierbij de hele tijd warm in de ogen. Streel ter bevestiging van jullie ‘geluk’ zijn of haar nek of kaaklijn met je duim. De boodschap? ‘You’re mine and mine only …’

