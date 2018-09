Goedeles liefdesrecept: tapas, hapjes voor een diepere relatie Goedele Liekens

15 september 2018

11u02 0 Seks & Relaties Hoe goed je relatie ook is, vaak word je na verloop van tijd lui: je neemt elkaar voor lief. Deze liefdestapas leren je dat te vermijden. Savoureer dagelijks of wekelijks. De volgorde heeft geen belang, wél de regelmaat!

ZO GA JE TE WERK:

hapje 1x tortilla ‘Echo Echo’

Het nuttigste hapje van deze reeks. Onvoorstelbaar hoe weinig koppels écht naar elkaar luisteren en langs elkaar heen praten.

Stap 1: Leg je gsm weg, doe de televisie uit, en praat één minuut over een onschuldig onderwerp dat je vandaag bezighield. (Opgelet: spreek enkel in de ik-vorm, dus alleen wat jij voelt, geen meningen, geen wensen of eisen …).

Stap 2: Je partner vertelt wat hij of zij gehoord heeft: ‘Als ik het goed begrijp, was je onrustig op kantoor omdat …’

Opgelet: gewoon herhalen, geen commentaar. Je zal er versteld van staan hoe vaak je iets anders begrepen hebt dan wat je partner bedoelde.

Stap 3: Geef aan in hoeverre je partner je verhaal goed begrepen heeft. Oefen dit bij simpele onderwerpen – de keuze van een restaurant of vakantiebestemming – en je zal ook beter communiceren bij heikele discussies.

