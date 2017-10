Goedele: "We moeten het woord schaamlippen uit Van Dale schrappen. Je zegt toch ook niet 'schaameikel?'" ND

11u10 0 rv Goedele in RTL Late Night Seks & Relaties Eén op de twee vrouwen vindt haar vagina niet mooi, zo bleek uit de grote Eén op de twee vrouwen vindt haar vagina niet mooi, zo bleek uit de grote vagina-enquête die NINA samen met Goedele Liekens uitvoerde. Volgens de seksuologe moeten we af van de benaming 'schaamlippen', die al meteen impliceert dat we ons ervoor moeten schamen. "Je zegt toch ook niet schaameikel of schaambal?", argumenteerde ze gisteren in het Nederlandse praatprogramma RTL Late Night.

Vrouwen zijn onzeker over hun vagina, zo bleek uit onze grote vagina-enquête die we samen met seksuologe Goedele Liekens lieten uitvoeren. Zonde, want dames die hun eigen vagina niet mooi vinden, genieten volgens de seksuologe ook minder van seks. "Het lijkt me logisch dat vrouwen die zich niet goed in hun vel voelen over bepaalde lichaamsdelen, minder kunnen genieten tijdens de seks," vertelde Goedele gisteren bij RTL Late Night.

De seksuologe pleit er dan ook voor om het woord "schaamlippen" uit Van Dale te schrappen. "Het Nederlands is de enige taal waarin het woord een voorvoegsel met 'schaam' krijgt. We zeggen toch ook niet 'schaameikel' of 'schaambal'? Het klinkt als een detail, maar ik denk dat het wel degelijk effect heeft," argumenteert Goedele. Zelf startte ze een miniwebsite op - trotslippen.be - om op zoek te gaan naar een alternatief voor dat vrouwelijke lichaamsdeel. Op die manier kreeg Goedele eerder al het woord "sukkelseks" in Van Dale. Het hele fragment kan je hieronder bekijken.