Goedele schrijft een nieuw boek over vrouwelijke fantasieën en heeft jouw hulp nodig

18 februari 2018

Iedere week helpt Goedele NINA-lezers met al hun relatie- en seksproblemen, maar nu heeft de klinisch psychologe jouw hulp nodig. Voor haar nieuwe boek, in samenwerking met vormingsbegeleider relaties & seksualiteit Griet Vanhaevre, is ze op zoek naar jouw vrouwelijke fantasieën. De dames lanceren hiervoor een speelse, maar anonieme online enquête die peilt naar de seksuele verbeeldingskracht van dames wereldwijd.

Wie speelt de hoofdrol in jouw wildste fantasieën? Matthias Schoenaerts, de beste vriend van je partner of de weerwolf die je bij volle maan in je slaapkamer komt veroveren... Welke opwindende plekken zijn het meest gegeerd? Wordt er meer vaginaal vocht geproduceerd denkend aan trio’s, dominante sm of gefilmd worden tijdens de daad? Kortom: een enquête die de gedachtegang van dames wereldwijd onthult en resulteert in het in kaart brengen van geografische, religieuze, culturele en andere seksuele verschillen en bevindingen.

Deze studie bevat het meest omvangrijk overzicht fantasieën waar de respondentes mits enkele klikken of persoonlijke toevoeging hun nuances kunnen ingeven. Deze nooit eerder verzamelde data zullen Goedele en Griet verwerken in hun nieuwe boek World Wide Wet.come, dat dit najaar verschijnt.

Wil jij jouw fantasieën delen met Goedele? Ga dan naar worldwide-wet.com en vul de enquête in.