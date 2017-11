Goedele Liekens, Barbara Sarafian en Kadèr Gürbüz vragen in opvallende video aandacht voor HIV-onderzoek Timon Van Mechelen

Wereldwijd raken 25.000 mensen per week besmet met HIV, en helaas is er nog altijd geen genezing voor de ziekte gevonden. Aandacht en financiële middelen blijven daarom levensnoodzakelijk. In een opvallende promovideo van het UZ Gent roepen Goedele Liekens, Barbara Sarafian en Kadèr Gürbüz daarom op tot geldinzameling voor HIV-onderzoek.

"We hebben Goedele, Kadèr en Barbara zelf gecontacteerd en er was weinig nodig om hen te overtuigen”, vertelt professor Linos Vandekerckhove, die de HIV Ontrafelen onderzoeksgroep leidt. “Met hun sterke persoonlijkheid en uitgesproken karakter zijn zij de ideale personen om dit initiatief onder de aandacht te brengen. Onze middelen zijn beperkt, dus hopen we met deze clip een ruimer publiek te bereiken en mensen te overtuigen om zich in te schrijven en op die manier ons onderzoek te steunen."

Hij verwijst daarmee naar het fundraising evenement van HIV Ontrafelen en UZ Gent dat op 9 december plaatsvindt in Gent. Al het inschrijvingsgeld daarvan gaat integraal naar onderzoek ter genezing van de infectie dat verricht wordt aan het UZ Gent. De boodschap die de drie bekende vrouwen in de video uitdragen is dat geld doneren niet saai hoeft te zijn, want het event wordt net een groots feest dat muziek, eten en mode als belangrijkste peilers heeft. Zo zijn er onder andere optredens van Gabriel Rios en Isolde Lasoen, vindt er een modeshow plaats en staan de beste Gentse chefs in de keuken. Gastheer van dienst is Luk Alloo en onder andere Maggie De Block is één van de gastsprekers.

"Ondersteunend kunnen meewerken aan HIV Ontrafelen en HIV-genezing, dat moest ik gewoon doen", aldus Goedele Liekens. “Bij de buitenwereld leeft de perceptie dat HIV en aids onder controle en te genezen zijn, maar dat is niet zo. Men kan het virus wel onderdrukken, maar nog steeds niet genezen. Het is onze verantwoordelijkheid om onderzoek naar de volgende stappen te ondersteunen, zodat we op een dag een definitief geneesmiddel vinden en de wereld HIV-vrij verder kan”.

Inschrijven voor het evenement kost 65 euro per persoon en kan via deze link. Bekijk de video hieronder.