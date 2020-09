Goedele (37) verliet haar man Raoul (39), maar heeft nu spijt en wil hem terug. “Je kan de gevoelens van je partner niet controleren”, zegt relatietherapeut Wim Slabbinck

“Ik ben heel conservatief en streng opgevoed. Over verliefdheid of intieme zaken werd bij ons thuis niet gesproken, ik wist echt van niks, op geen enkel vlak. (lachje) Op mijn 23ste leerde ik Raoul kennen. De allereerste jongen in mijn leven. We zagen elkaar op een soort ‘blind date’ en ik was meteen verkocht. Vrij snel waren we een koppel en raakte ik zwanger. We trouwden, kochten ons eigen huis en waren gelukkig samen. Ons dochtertje Fien is intussen twaalf. Maar eind vorig jaar veranderde alles.”

“Raoul wilde plots ‘meer ruimte’. Hij vroeg om af en toe eens te mogen afspreken met andere vrouwen: iets gaan drinken met een collega, op stap gaan met een vriendin. Hij was er eerlijk over, en toch voelde ik achterdocht.

Jarenlang had hij mij het gevoel gegeven dat ik ‘zijn alles’ was. Ik interpreteerde zijn vraag dus als ‘Ik ben niet meer genoeg voor hem.’ Raoul heeft altijd alles mogen doen. Wilde hij leren duiken of een oldtimer kopen? Geen probleem. Toen hij meer ruimte vroeg, hoopte ik echter dat hij ook vaker dingen wilde ondernemen met mij. Onze Fien is oud genoeg om al eens alleen thuis te blijven. Maar elk initiatief voor uitjes onder ons twee lag bij mij. Dat vond ik oneerlijk. Al die negatieve gedachten zijn in mijn hoofd gekropen, ze werden groter en groter. Ik voelde me bedreigd. Bang dat hij méér met die vrouwen wilde dan enkel vriendschap. (stiller) Niet lang voordien had hij me verteld dat hij in het verleden – nog voor hij mij kende – wel eens friends with benefits had. Ik weet niet hoe zulke ‘afspraken’ ontstaan, zoals gezegd heb ik geen ervaring met andere mannen. Maar het feit dat hij vroeger wel eens betekenisloze seks had, duwde me nog dieper de put in.”

“Raoul en ik hebben altijd een heel goed seksleven gehad. Dus waarom zou hij vreemdgaan? Die vraag heb ik me vaak gesteld de jongste maanden. Ik ken het antwoord niet. Wel vind ik dat die vrouwelijke collega’s, met wie hij het ‘oh zo goed kan vinden, en tegen wie hij álles kan vertellen’ een te grote rol innemen in óns leven. Vaak bespreekt hij met hén wat er thuis fout loopt. Waardoor ik me al helemaal de buitenstaander in mijn eigen huwelijk voel. Ik ben gewoon Goedele: ik bén niet zoals andere vrouwen, ik bén onzeker. Die onzekerheid heb ik als kind opgelopen. Mijn moeder was heel veeleisend: mijn zus was succesvol in haar sportcarrière, ik in niets. Ik kreeg vaak het gevoel dat ik ‘niet goed genoeg was’ thuis. Ik was bovendien vrij zwaar, wat pesterijen met zich meebracht. Ik heb nadien, zeker sinds ik Raoul ken, een stabiele persoonlijkheid ontwikkeld. Maar toen er plots andere vrouwen op het toneel verschenen, heeft dat één en ander getriggerd: het onzekere meisje van vroeger is terug.”

“Ik heb Raoul relatietherapie voorgesteld, maar hij wilde niet. Half augustus zag ik het zo somber in dat ik besliste om uit elkaar te gaan. Zodra die beslissing genomen was, gingen we plots wél op een fijne manier met elkaar om. Er móést niks meer, er was geen discussie meer, de druk was van onze schouders. We gingen apart wonen maar ik worstelde al na een paar dagen met de vraag: was dit nu de juiste beslissing? Ik mis hem zó hard. Toen ik onlangs alle moed bij elkaar raapte en vroeg om het nog eens opnieuw te proberen, was zijn antwoord ‘nee’. Hij is bang dat we binnen de kortste keren over dezelfde issues zullen struikelen. Dat ik hem dan weer zal verlaten. Hij heeft een knop omgedraaid, zo lijkt het. Ik vrees dat hij nu volop zijn gang aan het gaan is. Dat hij andere vrouwen ziet. Als dat het geval is, weet ik niet of we überhaupt ooit nog een kans maken samen...”

“Ik ben op dit moment vooral heel erg aan mezelf aan het werken. Ik weet dat zelfliefde en zelfzorg belangrijk zijn. Ik besef dat ik al te vaak geleefd heb voor Raoul. Alles wat ik deed, was in functie van hem. Ik heb me onderdanig opgesteld. Zo ben ik mezelf voor een stukje verloren, denk ik. Ik hoop dat ik ook niet heel mijn gezin kwijtgespeeld ben.”

Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck geeft advies: “Doe samen leuke dingen, maar zónder enige druk over het opnieuw aangaan van een relatie”

“In frustraties die we hebben over het doen en laten van onze partner, zien we onze eigen onzekerheden weerspiegeld. Die onzekerheden zijn vaak terug te brengen tot onze eerste hechte relatie: die met onze ouders. Jij had als kind het gevoel dat je ‘niet goed genoeg’ was en je werd ook nog eens gepest. Die gevoelens neem je helaas mee naar je volwassen leven, en ze kleuren je betekenisgeving. Voor jou betekent dit concreet dat je bang bent om opnieuw ‘niet te voldoen’. Bang dat iemand anders ‘beter’ zal zijn dan jou en zo met Raoul aan de haal gaat. Diezelfde angst doet jou ook denken dat andere vrouwen wél zelfzeker zijn. Terwijl cijfers ons vertellen dat héél veel vrouwen kampen met een of andere vorm van onzekerheid.”

“Er zijn heel wat zaken in ons leven waar we geen controle over kunnen uitoefenen. We kunnen onze partner niet tegenhouden om verliefd te worden, of ontrouw te zijn. Leg daarom de focus op wat je wél kan controleren: zaken die een relatie de moeite waard maken om voor te vechten. Control the controllables. Dat betekent in jouw geval de relatie met je dochter Fien. Die verdient alle aandacht. Je hebt beslist om apart te gaan wonen, dat is vrij drastisch. Ook voor Fien is dat een grote verandering. Haar structuur valt weg. Aan jou om ervoor te zorgen dat zij alvast niks tekort komt als ze bij jou is.”

“Raoul is je eerste partner ooit en dat heeft je mogelijk sneller doen panikeren dan nodig. Als je kon

terugvallen op eerdere relationele ervaringen, zou je weten dat het niet per definitie bedreigend is als een man iets gaat drinken met een vrouw of wat meer vrijheid wil. Sowieso verander je als individu in een jarenlange relatie. Krijg je andere noden. En verdwijnt het idee van de roze wolk. Voor jou is dit allemaal de eerste keer, daarom komt het ook zo hard binnen. Misschien is het een idee om Raoul uit te nodigen voor open gesprekken of om samen leuke momenten te beleven, maar zónder enige druk over het opnieuw aangaan van een relatie. Wederom: daar heb jij geen controle over.”

“Wanneer we een belangrijke relatie beëindigen, is het nodig om te kunnen rusten en reflecteren over wat er gebeurd is. Jij bent al sterk met dat proces bezig. Je weet dat je jezelf te veel op de achtergrond hebt geplaatst en je leven indeelde in functie van hem. Heb je het met Raoul al over deze inzichten gehad? Weet hij dat je onzekerheid niet zozeer met jullie relatie te maken heeft, maar getriggerd werd door de onzekerheid uit je jeugd? Kan het helpen om te bekijken hoe jullie hier met zorg mee kunnen omspringen? En áls jullie terug een koppel worden: wat heb je van Raoul nodig om je goed te voelen? En hoe kan jij Raoul meer vrijheid geven zonder je eigen grenzen uit het oog te verliezen?”

“Het lijkt confronterend als je partner het over je heeft tegen collega’s of vriendinnen. Toch is dit heel normaal. Tegen vrienden durven we soms opener te zijn dan tegen onze partner, en dat kan helpen om nieuwe inzichten te krijgen. De dag dat Raoul níét meer over jou praat tegen anderen: dan heb je pas iets om je zorgen over te maken. Probeer het als een compliment te zien.”

