Goed ruziemaken is een kunst: zo doe je het Margo Verhasselt

25 september 2018

17u03

Bron: TIME 1 Seks & Relaties Als we het over relaties hebben, is een discussie zo nu en dan onvermijdelijk. Koppels zijn het soms oneens en maken ruzie, maar dat kan ook met respect en begrip voor elkaar volgens psychologen. Zij geven hun tips over hoe je het best ruzie kan maken.

Klinisch psycholoog Deborah Grody stelt dat getrouwde koppels die nooit ruziën vaak diegenen zijn die uiteindelijk niet samen eindigen. "Relaties die niet gered kunnen worden zijn de relaties waar de vlam volledig gedoofd is, of waar van in het begin helemaal geen vonk was", legt ze uit aan TIME. Als beide partners onverschillig zijn over hun relatie dan hebben ze vaak geen zin om in discussie te gaan.

Aan de andere kant zijn geregeld harde woorden en met de deuren slaan dan ook weer niet gezond of goed voor een relatie. Al is er een manier om wel goed ruzie te maken met je partner, en die kan je dan nog eens dichter bij elkaar brengen ook. Uit een paper die gepubliceerd werd door The Society for Personality and Social Psychology blijkt dat woede tonen aan je partner tijdelijke onaangename en kwade gevoelens oproept, maar er ook voor zorgt dat we op lange termijn eerlijker zijn in onze relatie.

Wil je een conflict op een betere manier aanpakken? Houd dan rekening met deze dingen:

Wees nieuwsgierig

Tijdens sessies met koppels stelt Noam Ostrander, professor sociaal werk aan de DePaul universiteit, steeds dezelfde vraag: "Hoe ziet de ruzie van 17u30 eruit?". "Koppels lachen altijd omdat ze eigenlijk het antwoord maar al te goed weten", legt Ostrander uit. Het is heel simpel, geliefden hebben vaak dezelfde ruzie steeds opnieuw. Het is alsof er een script voor uitgeschreven is.

Een veel voorkomende oorzaak van de 17u30-ruzie is als een partner over zijn dag probeert te vertellen en de andere niet goed oplet omdat die juist thuiskomt. Gevolg: de ene vindt dat hij niet genoeg aandacht krijgt en de andere voelt zich aangevallen.

Ostrander raadt koppels aan om de exacte oorzaak uit te zoeken waarom het steeds opnieuw misloopt, en een manier te vinden om een compromis te sluiten. Volg niet steeds hetzelfde scenario maar probeer op een andere manier met het conflict om te gaan à la 'We zullen even een pauze nemen, elkaar een zoen geven en na 15 minuten praten we verder'. Op die manier kunnen beide partners vertellen wat ze willen en luisteren naar elkaar.

Maak tijd om te discussiëren

Ook al hebben jullie een erg open vorm van communicatie, een discussie is vaak onvermijdelijk. Het is geen slecht idee om een moment te kiezen om het conflict uit te praten. Merk je dat jullie het oneens zijn? Zeg dan dat jullie het er bijvoorbeeld vanavond over gaan hebben.

Even tijd nemen om na te denken over de ruzie geeft je ook de tijd om na te denken over wat belangrijk is en wat niet. Zo worden er geen dingen gezegd waar jullie later spijt van krijgen en ook geen dingen vergeten.

Het is oké om een time-out in te lassen

Tijdens een ruzie is het niet ongewoon dat beide partners een soort van 'vecht, vlucht of bevries'-modus aannemen. Volgens Ostrander nemen mensen die toestand aan als ze het gevoel krijgen dat ze in gevaar zijn. De 'vecht of vlucht'-modus verwijst naar de stresshormonen die vrijkomen die mensen meer energie geven en kunnen laten weglopen of juist terugvechten in een bepaalde situatie. De 'bevries'-toestand komt dan weer opduiken als een persoon helemaal niet reageert.

Als een koppel in een van deze zones terechtkomt, wordt een probleem oplossen moeilijk omdat een persoon focust op de aanval van hun partner. Op zo'n moment is het een goed idee om een time-out in te lassen. Probeer het op een manier over te brengen zodat het niet lijkt alsof je gewoon een uitvlucht zoekt om onder het gesprek uit te neuzen. Maar leg uit dat je even 10 minuten nodig hebt om te kalmeren.

Stel iets voor in plaats van te klagen

Ruzies beginnen vaak met dezelfde woorden: 'Jij doet altijd ...' maar dat is niet altijd de beste manier. Een zin beginnen met ‘jij’ of ‘je’ voelt in een ruzie of discussie altijd als een aanval. Als dat dan nog eens gevolgd wordt door ‘altijd’ of ‘nooit’ kan dat ervoor zorgen dat je partner zich meteen gaat wapenen, met als resultaat dat het boeltje niet veel later helemaal ontploft.

Wat je beter kan doen is de zin beginnen met ‘ik’. Vertel dat jij het niet leuk vindt als hij vergeet de vuilbak buiten te zetten, of als zij het vergeet om jou te laten weten wanneer ze thuiskomt. Je partner zal je op deze manier sneller begrijpen en effectief luisteren.

Luister en vraag om verduidelijking

Luisteren is belangrijk als het even niet goed gaat. Elkaar niet onderbreken is op dit moment ook van cruciaal belang. Al is dat soms moeilijker dan het lijkt. Zegt jouw liefste weleens dat hij of zij het gevoel heeft dat je nooit luistert, dan kan het zijn dat je hem of haar nooit laat uitspreken. Vraag ook altijd om verduidelijking als je niet 100% zeker bent of je iets begrepen hebt.

Nog eens extra vragen waarom ze juist het gevoel krijgen dat je het niet snapt, is een betere oplossing dan maar terug antwoorden dat zij het niet goed uitleggen. Hou tijdens een discussie oogcontact en richt jouw lichaam richting dat van jouw partner zodat ze weten dat ze jouw volledige aandacht hebben.

Leer de juiste manier om sorry te zeggen

Net zoals iedereen een andere manier heeft om affectie te tonen, tonen we ook spijt op een andere manier. Het is vaak niet genoeg om gewoon te laten zien dat je beseft dat je iemand kwetste. Gewoon 'sorry' zeggen lost dan ook vaak niets op. Je moet je partner kennen en weten wat zij nodig hebben om 'vergeten en vergeven' uit te spreken.

"Sommige mensen verwachten een groot gebaar, sommige mensen hebben genoeg aan een 'het spijt me, in het vervolg zal ik het niet meer doen'", legt Ostrander uit.