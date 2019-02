Gezwind verloofd en getrouwd: is dat wel een slim idee? Liesbeth De Corte

06 februari 2019

17u59 0 Seks & Relaties Vandaag raakte het nieuwtje bekend dat Jennifer Lawrence zich verloofd heeft met haar vriend Cooke Maroney. En dat na zo’n 8 maanden daten. Zo’n snelle verloving is in Hollywood-land geen unicum, maar hoe zit het met de gewone stervelingen? Is trouwen opnieuw hip? En is het een goed idee om snel in het huwelijksbootje te stappen?

Nick Jonas en Priyanka Chopra, Justin Bieber en Hailey Baldwin, Chris Pratt en Katherine Schwarzenegger, Jennifer Lawrence en Cooke Maroney. Buiten het feit dat ze allemaal bekend zijn, hebben deze sterren nog iets anders gemeen: na amper enkele maanden daten, hebben ze zich al verloofd. En de eerste twee gevallen zijn ondertussen ook al gelukkig getrouwd.

Op zich gebeurt zo’n snelle knieval in Hollywood wel vaker, maar het doet wel vragen rijzen. Zoals: is trouwen opnieuw hip? Olga Lincautan, weddingplanner en mede-auteur van het inspiratieboek ‘Ja, ik wil’, denkt alleszins van wel. “De laatste twee jaar heb ik een duidelijke tendens opgemerkt”, vertelt ze ons. “Enkele jaren geleden vonden mensen trouwen overbodig of wilden ze pas een huwelijk organiseren als ze al een hele tijd in een relatie zaten of kinderen hadden. Nu willen steeds meer jonge koppels al in het huwelijksbootje stappen. Mijn meeste klanten zijn bijvoorbeeld tussen de 23 en 29 jaar oud.”

Disney en rituelen

Volgens klinisch seksuologe en psychologe Chloé De Bie is het huwelijk nooit echt out geweest. “Wel heeft het een tijdje onder druk gestaan. Enkele jaren geleden werd het immers duidelijk dat veel huwelijken niet standhouden. Waarom zou je trouwen als je nooit 100% zeker bent?”, legt ze uit. Volgens De Bie leeft die gedachtegang nog steeds, maar anno 2019 spelen andere factoren ook een grote rol. “Tegenwoordig hechten we veel belang aan individualiteit en je eigen keuzes maken. Dat geldt ook voor relaties. Terwijl je vroeger trouwde omdat het zo hoorde, willen we nu bewust kiezen voor een partner.”

Dat gaat hand in hand met het Disney-ideaal, meent de seksuologe. “We groeien nog steeds op met het sprookjesidee dat er één partner bestemd is voor jou. De trouwceremonie is een romantisch ritueel om die liefde officieel te maken. Het is een manier om aan de hele wereld te tonen dat jij en je partner bij elkaar horen.” Lincautan is het daarmee eens. “De meeste koppels vinden vooral de symboliek belangrijk. Ze willen even stil staan bij wat ze voor elkaar betekenen én dat willen ze vieren met al hun vrienden en familie.”

Een iets minder romantische factor is dat scheiden geen big deal meer is. De Bie: “Vroeger was het een schande, nu kijkt niemand er meer van op. Je kan bij wijze van spreke even snel een huwelijk starten als het weer verbreken.” Dat maakt de drempel om je te verloven ook wat kleiner. Volgens de psychologe wordt dat nog eens versterkt doordat millennials opgegroeid zijn met het YOLO-fenomeen. “Je leeft maar één keer. Dus ga de uitdaging aan, geniet ervan en zie waar het eindigt. Dat idee passen we op veel vlakken toe, ook op ons romantische leven."

Hoe snel is té snel?

Die factoren zorgen er dus voor dat steeds meer tortelduifjes kiezen voor een happily ever after als getrouwd koppel. Wanneer dat gebeurt als ze al enkele jaren samen zijn, is er geen vuiltje aan de lucht. Alle gasten drinken op de trouwdag enthousiast bubbels en gooien hun dansbenen los met het gelukkige paar. Maar als een verloving plaatsvindt na amper 8 maanden - zoals bij Jennifer en Cooke - wordt er al snel achter de rug gefluisterd. ‘Is dat niet te snel?’

Op zich is het al bizar om hier over na te denken, want hét perfecte moment om te trouwen bestaat uiteraard niet. “Een Brits onderzoek heeft aangetoond dat koppels gemiddeld een relatie van 4,9 jaar achter de rug hebben wanneer ze trouwen. Maar dat is slechts een gemiddelde”, aldus De Bie. “Er bestaat geen ideale termijn. Sommige koppels zijn al een jaar samen, maar zien elkaar slechts één keer in de week door hun lastige agenda’s. Bij anderen is de romance al een half jaar aan de gang, maar ze spreken wel elke dag af. Dan heb je veel meer tijd om elkaar goed te leren kennen. En dat is uiteindelijk veel belangrijker: dat je elkaar door en door kent en samen 100% achter de keuze staat om de volgende stap te zetten.”

De seksuologe geeft wel toe dat het een risico is om na enkele maanden elkaar al eeuwige liefde te beloven. Je zit immers nog in de verliefde fase waarbij de hormonen door je lichaam razen. “Na de wittebroodsweken gaan je verliefdheidshormonen op een lager pitje staan. Het gevolg: je ontdekt ook de minder leuke trekjes van je partner. Denk er dus goed over na voor je zo’n commitment aangaat.”

Relatietherapeut Margo Van Landeghem deelt die mening. “Er bestaat geen vaste norm. Maar ik zou toch aanraden om de tijd te nemen. Stap niet onmiddellijk een kapel in Las Vegas binnen om te huwen”, reageert de expert. Ze raadt eveneens aan om te wachten tot na de eerste fase van verliefdheid. “Pas daarna voel je echt aan of je partner kan bieden wat je nodig hebt. Op de barsten van verliefdheid begint de echte relatie. En waarom niet eerst samenwonen? Dat is een goede test om te checken of het echte leven met jullie tweetjes, op goede en op lastige dagen, ook daadwerkelijk lukt.”