Gezonder, goedkoper, gezellig(er): deze ideeën voor dates zijn weer eens wat anders dan een etentje ND

22 januari 2018

15u37

Bron: Health 3 Seks & Relaties Een romantisch diner bij kaarslicht voor Valentijn is zó 2017. En vooral ook lastig als je net gezonde voornemens had of de vinger wat op de knip wilde houden. Op zoek naar inspiratie voor een alternatieve date? Deze zeven ideeën zijn minstens even gezellig, zonder peperdure rekening of een indigestie achteraf.

Natuurlijk is uit eten gaan altijd een leuk idee, of het nu voor een eerste date is of om jullie jarenlange relatie nog eens in de bloemetjes te zetten. Maar wil je het eens wat gezonder of budgetvriendelijker aanpakken, dan is een alternatieve activiteit zeker geen slecht plan. Onderzoek toonde al aan dat samen dingen doen jullie band als koppel versterkt en ervoor zorgt dat jullie gelukkiger zijn over jullie relatie. Wat dacht je van een workshop sushi maken of samen gaan kajakken, bijvoorbeeld?

Plan een massage

Met een etentje ben je al gauw enkele tientallen euro's kwijt, met tevreden smaakpapillen en een dito maag tot gevolg. Maar je kan voor hetzelfde budget ook je hele lijf laten meegenieten, door jezelf en je partner te trakteren op een massage. Een duomassage waarbij je naast elkaar geniet van een welverdiend ontspanmoment geeft jullie humeur instant een opkikker. Echt krap bij kas? Doe wat inspiratie op YouTube op en organiseer een uitgebreide massagesessie voor elkaar bij jullie thuis. Romantischer dan dat wordt het niet.

Speel een spel

Eventjes uitgepraat? Speel eens een gezelschapsspel met elkaar. Een klein beetje vriendschappelijke competitie tussen jullie twee zorgt voor een leuke sfeer - tenzij je écht niet tegen je verlies kan, natuurlijk. Bovendien kan het bijzonder aantrekkelijk zijn om te ontdekken hoe goed jouw partner eigenlijk is in strategisch denken, of kan je omgekeerd hem of haar imponeren met jouw logische inzichten en tactiek.

Ga dansen

Hoezo, gaan dansen op een feest doe je enkel met vrienden of vriendinnen? Ga eens als koppel naar een club of feestje en dans met elkaar zoals toen jullie elkaar net leerden kennen. Wedden dat het vonken oplevert? Ook een workshop salsadansen, jiven of walsen kan voor een vurige avond zorgen, en vaak is één proefles afzonderlijk volgen zelfs gratis.

Samen sporten

Het klinkt op het eerste zicht misschien niet echt sexy om je onelegant in het zweet te werken voor de ogen van je geliefde. Maar samen een sportieve activiteit doen kan heel wat fun opleveren en je leert elkaar op een andere manier kennen. Dat hoeft overigens geen pittige crossfit-sessie te zijn met okselvijvers en uitgelopen mascara van het zweten tot gevolg. Met een namiddag kajakken, muurklimmen of zelfs een spelletje bowling kunnen jullie ook veel plezier maken.

Een kookworkshop

Wil je liever zelf in de kookpotten roeren, in plaats van passief aan tafel plaats te nemen? Volg eens samen met je partner een kookworkshop. Samen sushi leren maken of een cursus creatief koken met groenten is niet alleen leerzaam, het hoeft zelfs niet heel ongezond te zijn.

Wijntjes proeven

Wijnliefhebber? Laat je smaakpapillen eens gericht verwennen door samen naar een wijnproeverij te gaan. Ook bier- en gintastings zijn een optie, of breng eens een bezoek aan een koffiebranderij voor wie het alcoholvrij wil houden.

Ga wandelen

Maak samen een lange wandeling door een natuurgebied en neem een romantisch picknickmandje mee voor onderweg. Of volg in jouw stad een uitgestippelde wandeling die de toeristische dienst aanbiedt. Je kan ook combineren met een uitstap naar een leuk museum of een tentoonstelling.