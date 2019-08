Gepassioneerde seks met speeltjes uit de eerste koosjere seksshop ter wereld Leonie Breebaert

20 augustus 2019

16u49

Bron: De Morgen 0 Seks & Relaties Nergens anders ter wereld is een vergelijkbare winkel te vinden, Tel Aviv heeft de allereerste winkel voor koosjere seks, zo meldt de Washington Post.

De winkel werd vorige maand geopend door Chana Boteach. Zij is de dochter van rabbi Shmuley Boteach, die twintig jaar geleden een bestseller scoorde met het zelfhulpboek ‘Kosher Sex: A Recipe for Passion’. Volgens dochter Chana Boteach is twintig jaar na datum nog grote behoefte aan een winkel die stellen kan helpen om samen meer hartstocht en intimiteit te ervaren.

“Mensen zijn eenzamer dan ooit”, stelt ze. Theologische steun krijgt ze van haar vader, die in de Jeruzalem Post bevestigde dat producten die een huwelijk kunnen redden absoluut koosjer zijn, aangezien ze “man en vrouw in staat stellen zich met elkaar te verbinden door middel van hartstocht en plezier”.

Om zich te distantiëren van de reguliere seksshop, is het interieur van ‘kosher sex’ overigens wel smaakvoller dan gebruikelijk en verkoopt de winkel naast erotische hulpmiddelen ook reguliere kleding, zoals jeansbroeken. “Ik wil dat mensen zich op hun gemak voelen”, vertelt Chana Boteach. “Nu kunnen ze de kleding komen bekijken en daarna hun aandacht richten op de sexy kant van de winkel.”

Wat die sexy artikelen betreft, die zijn niet bedoeld om de man te vervangen, benadrukt Boteach, maar evenmin bedoeld om hém te gerieven. “In het jodendom wordt van mannen verwacht dat ze hun vrouwen in bed plezier bezorgen en de producten zijn bedoeld om hen daarbij te helpen.”

Natuurlijk is er van conservatief-joodse zijde kritiek op een winkel als deze, maar daar trekt Chana Boteach zich niets van aan. “Wie denkt dat dit te vooruitstrevend is, ontbreekt het aan begrip van jodendom en van seksualiteit.”