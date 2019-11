Generation Z kijkt steeds vaker naar sterrenbeeld bij het daten: met wie ben jij compatibel? margo verhasselt

15 november 2019

11u02 3 Seks & Relaties Ah, de liefde. We zoeken ernaar op café, op het werk, op datingapp’s en tegenwoordig ook veel vaker tussen de sterren, zo blijkt. Astrologie is hip. Zeker bij de jongere generatie want die blijkt steeds vaker eerst naar een horoscoop te piepen alvorens ze op date gaan.

Mensen rekenen al jaar en dag op astrologie, de taal der sterren, voor sturing in het leven. En astrologie blijkt vandaag ook opnieuw hipper dan ooit. Columns en app’s zoals Co-Star, iHoroscope en Time Nomad worden druk geraadpleegd. Een studie door MTV Insights bij 1.000 Amerikanen tussen 14 en 29 jaar oud toont aan dat 87% weet wat z’n sterrenbeeld is, 75% ook effectief in astrologie gelooft en 65% dan ook regelmatig eens bekijkt wat er in de sterren geschreven staat.

Met andere woorden: de meeste jongeren geloven dat je door het weten van de datum, het tijdstip en de plaats waarop je geboren werd, je horoscoop kan bepalen. Aan de hand daarvan kan je persoonlijkheid, je talenten, je motivaties, en de manier waarop je liefhebt bepaald worden. En vooral dat laatste iets wat vooral de mensen uit Generation Z (1995 - 2010) en millennials (1987 - 2000) interesseert. 34% van de ondervraagden gaf aan dat ze astrologie gebruiken om keuzes te maken in hun liefdesleven. Sterker nog, 25% gaf daarnaast zelf aan dat ze niet met iemand zouden daten omwille van hun sterrenbeeld.

Maar welke types zijn nu eigenlijk compatibel? We maken een overzicht.

- Ram (21 maart - 19 april): meest compatibel met Waterman, Boogschutter, Leeuw en Tweelingen.

- Stier (20 april - 20 mei): meest compatibel met Maagd en Vissen.

- Tweelingen (21 mei - 20 juni): meest compatibel met Waterman en Weegschaal.

- Kreeft (21 juni - 22 juli): meest compatibel met Schorpioen en Vissen.

- Leeuw (23 juli - 22 augustus): meest compatibel met Boogschutter, Tweelingen, Weegschaal en Ram.

- Maagd (23 augustus - 22 september): meest compatibel met Stier en Steenbok.

- Weegschaal (23 september - 22 oktober): meest compatibel met Leeuw en Boogschutter.

- Schorpioen (23 oktober - 21 november): meest compatibel met Schorpioen en Vissen.

- Boogschutter (22 november - 21 december): meest compatibel met Leeuw, Waterman, Weegschaal en Ram.

- Steenbok (22 december - 19 januari): meest compatibel met Vissen, Schorpioen, Maagd en Stier.

- Waterman (20 januari - 18 februari): meest compatibel met Tweelingen en Weegschaal.

- Vissen (19 februari - 20 maart): meest compatibel met Schorpioen en Kreeft.