Gekopieerde liefde: waarom vrouwen sneller vallen voor een man met een partner Margo Verhasselt

02 oktober 2019

17u17 0 Seks & Relaties Ben je een single man die maar niet van ‘t straat geraakt? Trek dan vaker op met een knappe, charismatische vrouw, want dat zou weleens het pérfecte lokaas voor een nieuwe partner kunnen zijn.

Het is een beetje fout, maar we kunnen er niet aan doen, het zit in onze hersenen geprogrammeerd: vrouwen gaan op zoek naar een partner die ook verkozen wordt door andere vrouwen. Het gaat hierbij over een wetenschappelijk fenomeen dat ‘mate choice copying’, - of vrij vertaald kopiëren van een partner - wordt genoemd. Vrouwen maken het zichzelf blijkbaar graag gemakkelijk en gaan op zoek naar een partner die momenteel al een relatie heeft.

In theorie heeft een partner zoeken die al een relatie heeft veel voordelen. Biologen leggen uit dat in de natuur ook aan mate choice copying wordt gedaan wanneer de voortplanting veel vraagt van één geslacht. Een goede partner vinden, is daarbij voordelig voor het nageslacht. Bij pakweg vogels gaan vrouwtjes mannen dan ook beoordelen op hun gedrag en uiterlijk. Of ze pakken het helemaal anders aan en bekijken gewoon welke keuze anderen voor hen al maakten.

Het eerste echte onderzoek naar het fenomeen was op guppy’s. Onderzoekers bekeken welke mannelijke vissen de vrouwtjes verkozen. Over het algemeen werden de mannetjes beoordeeld op hun grootte, staartlengte en kleur. Althans, tot de wetenschappers toelieten dat de vissen naar elkaars gedrag konden kijken. Al snel werd duidelijk dat de vrouwtjes dezelfde keuze in partner gingen maken.

To guppy or not to guppy

Maar hoe zit het nu bij mensen? We gaan ervan uit dat mannen meer te bieden hebben dan guppy’s, maar biologisch gezien konden vrouwen ook alleen op hun sperma rekenen. Wat er daarna kwam, was moeilijker te bepalen. Wat maakte dat het soms gebeurde dat vrouwen kinderen kregen met slechte genen én dat de vader verdween nadat de moeder zwanger werd. Kozen ze een partner waarvan ze wisten dat hij goede kinderen op de wereld zette en dat hij een goede papa was? Dan was er geen vuiltje aan de lucht.

Al worden genen deels door je familie bepaald en is die uitleg dus niet waterdicht. Daarom werden er nog extra onderzoeken gedaan. Dat verloopt telkens als volgt: onderzoekers vragen deelnemers om de aantrekkelijkheid van mensen te beoordelen, met en zonder partner. Wat blijkt? De onderzoeken tonen aan dat een vrouw bij een man zien - in het bijzonder een knappe vrouw waarvan gedacht wordt dat het de partner is - een man ten goede komt.

Tripadvisor

Maar waarom houden we nu zo hard vast aan recensies van andere dames? Wel, bij mannen die een relatie hebben, vermoeden we sneller dat ze dan goede kwaliteiten hebben. Gedachtes à la ‘hij is misschien niet knap, maar moet hilarisch zijn als zij bij hem blijft’ duiken dan al snel op in ons hoofd.

Daarnaast vermoeden onderzoekers ook dat het misschien allemaal te maken heeft met dat we van anderen willen leren in plaats van zelf iets uit te testen.