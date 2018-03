Geïllustreerde vaginagids voor jongeren: "Het is normaal dat vagina's verschillend zijn" CD

14 maart 2018

09u02 0 Seks & Relaties Het afgelopen jaar steeg het aantal schaamlipcorrecties wereldwijd met 50%. Ook onder jongeren wint de zogenaamde designervagina steeds meer aan populariteit. Door middel van de geïllustreerde vaginagids So what is a vulva anyway? hoopt de Britse vereniging van gynaecologen en verloskundigen de verontrustende trend tegen te gaan.

In 2016 lieten maar liefst tweehonderd Britse tieners onder de achttien een schaamlipcorrectie uitvoeren. Meer dan 150 van die meisjes waren zelfs jonger dan 15 jaar, zo blijkt uit cijfers van het National Health Service in het Verenigd Koninkrijk. Vermoedelijk ligt het aantal ingrepen zelfs nog veel hoger, maar van het aantal uitgevoerde operaties in een privékliniek zijn geen cijfers beschikbaar.

Geïllustreerde gids

Naar aanleiding van de verontrustende trend, heeft het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) een geïllustreerde gids uitgebracht waarmee het meisjes en vrouwen die een zogenaamde designervagina overwegen, wil inlichten over de anatomie van de vagina en de risico's die verbonden zijn aan de plastisch chirurgische ingreep.

“Er is absoluut geen wetenschappelijk bewijs dat labiaplastie ondersteunt. Bovendien is het risico op (blijvende) fysieke als psychologisch schade aanzienlijk. Na de ingreep is er een verhoogd risico op bloedingen, infecties, beschadiging van het littekenweefsel en verminderde gevoeligheid in de genitale zone. Vooral voor tieners die zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden”, zegt gynaecologe en woordvoerster van het RCOG Naomi Crouch aan The Independent.

"Deze gedetailleerde educatieve hulpbron moet jonge mensen helpen om hun vulva beter te begrijpen. Ze leren hoe deze zich ontwikkelt tijdens de puberteit, in de periode waarin ze zich zorgen beginnen te maken over hoe ze eruitzien of voelen. We hopen dat jonge vrouwen gaan inzien dat hun vulva uniek is en gedurende hun hele leven zal veranderen, en dat dit volkomen normaal is", voegt Crouch eraan toe.

Mannen vinden het wel mooi

Dat er voor jonge meisjes geen enkele reden is om zich zorgen te maken over hun vagina, bleek ook recent nog uit de resultaten van de vagina-enquête die nina.be samen met Goedele Liekens liet uitvoeren. Want hoewel meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen (55%) haar vagina maar een lelijk lichaamsdeel vindt, 1 op de 5 vrouwen zich schaamt voor haar vagina tijdens het vrijen en maar liefst 20% haar vagina zou laten verfraaien als plastische chirurgie gratis was, zijn 9 op de 10 mannen het erover eens: de vagina is een mooi onderdeel van het vrouwelijk lichaam.