Gehuwde software-ingenieur Astor (38) gaat vreemd met een man: "Zodra mijn vrouw de deur uit is, komt mijn vriend binnen"

Nu in tijden van corona wordt aangeraden om thuis te blijven, hebben we met z’n allen meer tijd om te lezen. Daarom doken we in ons archief en maakten we een selectie van de beste artikelen van de afgelopen vijf jaar. Vandaag brengen we een artikel uit de reeks ‘verboden liefdes’ dat in de zomer van 2018 op HLN.be is verschenen.

Seks & Relaties Mijn minnaar lijkt wel gebeeldhouwd als Apollo van Belvedère: hoe kan ik hem weigeren?" Een regel uit het minnelied van software-ingenieur Astor (38), een gehuwde papa van twee kinderen. Voor zijn vrouw en de goegemeente is hij zo hetero als wat, maar Apollo haalde zijn gevoelswereld elf jaar geleden volledig overhoop. En sindsdien leidt Astor in het diepste geheim twee totaal verschillende levens. "Het is behoorlijk gênant wanneer je met Valentijn per ongeluk aan je echtgenote het mannenparfum cadeau geeft dat eigenlijk bedoeld was voor je minnaar."

Het is omdat je wéét dat Astor ook van een man houdt, dat je zijn vrouwelijke trekjes ontwaart. De gebaartjes wanneer hij een kop koffie aan de lippen zet, de pink subtiel de hoogte in. De bloemrijke vertelkunst, met veel oog voor gevoel en detail. "Ik mag dan wel een boom van een kerel zijn, ik heb altijd vrouwelijke gevoeligheden gehad", vertelt Astor, bijna op fluistertoon. Hij voelt zich wat ongemakkelijk. Een onzichtbare bekende zou hier, op dit terras, maar eens een flard van zijn ware levensverhaal moeten horen. "Zijn mond zou openvallen van ontsteltenis." De toegewijde echtgenoot en vader van twee is in het verborgene de al even toegewijde partner van een man (32). Astor maakt deel uit van twee huisgezinnen. Hij heeft twee telefoons, twee gezinsbudgetten, twee boekhoudingen. En dan nog houdt hij die werelden soms niet uiteen.

"Tot mijn 27ste - ik was dan al acht jaar getrouwd met een zeer intelligente vrouw die ik aan de unief had leren kennen en die zo uit een fotoboek leek gestapt - had ik geen seconde getwijfeld aan mijn heteroseksuele geaardheid. In mijn jeugd had ik me nooit aangetrokken gevoeld tot mannen, laat staan dat ik ooit met een manspersoon had geflirt. Zoals alle jongens las ook ik de 'Playboy'. (lacht) Maar op die middag in november van het jaar 2006 leerde ik Alec kennen. Een jongen met een donkere huid, die op een bank naast de mijne zat in het park waar ik mijn lunchpauze nam. Een week lang ben ik elke middag teruggekeerd naar het park. Waar hij dan ook weer zat. Ik vond het mysterieus hoe hij almaar naar mij zat te glimlachen. 'Kent die mij misschien?' 'Moet ik hem kennen?' 'Waarom die flirtende ogen?' Ik vond het zelfs een beetje onbeleefd. Maar we zeiden geen woord. Het was alleen maar: kijken en glimlachen."

Alec bleek de perfecte gids, deed alles zo zacht en liefdevol voor dat het allemaal organisch verliep. Ook de keren dat ik de rol van vrouw op mij nam, als je snapt wat ik bedoel

"Na een week sprak hij me aan, in het Frans. Hij vroeg of hij me een typisch Afrikaans broodje - met bonen en vlees - mocht aanbieden. Het was nog lekker ook. We raakten aan de praat. Hij vertelde dat hij in 2004 vanuit Burkina Faso naar België was gekomen om IT te studeren en 21 jaar oud was. Wat was hij mooi en lief. Al tijdens dat eerste gesprek kwam een hevige verliefdheid opzetten. Mijn fysieke aantrekkingskracht tot Alec - die een volbloed homo bleek te zijn - was zoveel sterker dan degene die ik ooit voor mijn mooie echtgenote had gevoeld."

"Een paar weken na ons eerste gesprek waren wij al aan het zoenen. Op zijn studio in het Brusselse. En een zoen van hem, die kon uren duren. Ik schrok van mezelf, van hoe hard ik ervan genoot. Dan volgde de fase van orale seks, wat ik... ronduit fantastisch vond. En nog een paar maanden later - in de eerste week van februari 2007, ik weet het nog exact - hebben wij voor het eerst de liefde bedreven. Heel animalistisch en energetisch, op zijn Afrikaans. En ja, natuurlijk was ik daar bang voor geweest. Maar Alec bleek de perfecte gids, deed alles zo zacht en liefdevol voor dat het allemaal organisch verliep. Ook de keren dat ik de rol van vrouw op mij nam, als je snapt wat ik bedoel. Vrijen met die spierbundel gaf mij zowaar tonnen energie."

Totaal in de war

"De ontdekking dat ik op een man viel, bracht mij uiteraard van mijn stuk. Ik was totaal in de war. 'Ben ik nu homoseksueel?' 'Heb ik mijn geaardheid dan al die jaren ontkend?' Omdat ik hier met niemand over durfde te praten, ben ik naar een psycholoog gestapt. Die concludeerde al snel dat ik blijkbaar een typische biseksueel ben, die zich aangetrokken voelt tot de persoon. En daar heb ik uiteindelijk, na veel piekeren, vrede mee genomen. Het was na een jaar trouwens ook duidelijk dat mijn relatie met Alec, hoe geheim dan ook, duurzaam bleek. Wij waren zo verliefd en zo toegewijd aan elkaar dat ik besloot om voor hem te kiezen. Ik vond toen ook dat ik geen recht had op de liefde van twéé mensen die mij doodgraag zien."

"In die tijd waren mijn vrouw en ik niet meer intiem met elkaar. Dat had niet alleen met Alec te maken, maar met een drama in ons huwelijk. Drie jaar voor ik Alec tegenkwam, hebben mijn vrouw en ik ons eerste dochtertje verloren op de leeftijd van twee en een half jaar, aan een hersenvliesontsteking. Een drama dat we allebei maar heel moeilijk kregen verwerkt. Soms denk ik dat dat ons wat uiteen heeft gedreven, al is er altijd heel veel respect tussen ons gebleven."

Ik leid voor 100% een dubbelleven. Er is het huisje-tuintje-boompje bij mijn vrouw en twee zoontjes en er is het appartement van Alec. Twee plekken die allebei mijn thuis zijn

"Een vreselijke periode brak aan. Ik beloofde Alec dat ik van mijn echtgenote zou scheiden en met hem zou trouwen. Aan mijn echtgenote zei ik dat het beter was om uit elkaar te gaan, omdat ik de dood van ons kind maar geen plaats kon geven. Dat was ook effectief waar. Maar de echte reden - mijn liefde voor Alec - kon ik haar niet vertellen. Dat zou ik te vernederend hebben gevonden voor haar. Haar reactie was hartverscheurend. Ze zei dat ze zonder mij heel ongelukkig zou worden, dat ze haar carrière - ze is een succesvolle zakenvrouw - zou opgeven en een kluizenaarsbestaan zou leiden. Iets wat ze niet verdiende, vond ik. In de daaropvolgende maanden bleek dat ik het niet over mijn hart kreeg om met haar te breken. Ze wilde zo graag opnieuw een kind, bleef maar herhalen dat ik de grote liefde van haar leven was en dat we samen wél opnieuw gelukkig konden worden. Haar dapperheid ontroerde me en ik gaf haar mijn woord dat we het zouden proberen. En zo kregen we nog twee zoontjes die nu 7 en 8 zijn."

"Het gevolg van mijn keuze was dat ik mijn belofte aan Alec - om met hem te trouwen - moest breken. Het had een verwoestend effect op hem. Als in een Griekse tragedie wilde hij zelfmoord plegen. Hij belde me vanop een brug en zei: 'Ik ga springen, het kan mij niet meer schelen!' (diepe zucht) Hoezeer ik hem er ook van overtuigde dat hij moest proberen om met iemand anders gelukkig te worden, hij kon en wilde mij niet opgeven. Mijn beslissing om uiteindelijk niet met hem te trouwen, maakt dat hij hier illegaal verblijft. Dat zadelt mij op met een levenslange schuld bij hem. Ik voel mij verantwoordelijk voor die illegale situatie die zijn leven beperkt en bemoeilijkt. Alec is na zijn studies hier gebleven, voor mij en met de hoop op een huwelijk dat zijn toestand zou legaliseren. Onze liefde zorgt ervoor dat hij niet meer terug kan naar zijn geboorteland. En ik kan niet met hem mee omdat ik hier een getrouwd leven leid."

"Ik ben zwaar onder de indruk van de opofferingen die hij maakt om voor mij te kiezen. Hij is van me blijven houden, al kreeg ik twee kinderen bij mijn vrouw. Hij leeft uit noodzaak een leven in het verborgene. En nee, het gaat hier niet om het cliché dat hij als illegaal uit was op een huwelijk voor een verblijfsvergunning. Hij zou veel beter af zijn zonder mij, succesvoller zijn in het leven. Alec is specialist in crypto-currency en doet aan online-consultancy, met mijn BTW-nummer en alles gefactureerd op mijn naam. Hij is economisch zelfvoorzienend, maar hij zou een officiële carrière kunnen uitbouwen, mocht ik me aan mijn belofte hebben gehouden."

Mijn echtgenote vermoedt niets. Omdat ik zo geëngageerd probeer te zijn voor mijn gezin, denk ik. Ik ben wat ze noemen een superbetrokken papa

"Ik leid voor 100% een dubbelleven. Er is het huisje-tuintje-boompje bij mijn vrouw en twee zoontjes en er is het appartement van Alec. Twee plekken die allebei mijn thuis zijn. Onze gay vrienden die bij Alec op bezoek komen, weten niet beter dan dat wij daar als koppel wonen. Er staan daar zelfs foto's van mijn kinderen met ons twee, omdat we dat gelukkige homogezinnetje ook wat willen cultiveren. Wie onze vrienden dan denken dat die twee kinderen op de foto's zijn? Mijn neefjes. (lacht) Met wie we al eens een activiteit doen. Alec en ik ervaren het niet zo dat hij een leven los van het mijne heeft. Het is een leven samen, het is: ons leven."

Superbetrokken papa

"Alec is jarenlang elke weekdag bij mij thuis geweest zonder dat mijn vrouw het wist. Ik werk veel van thuis uit - behoudens vergaderingen in Brussel - en zodra mijn vrouw naar haar werk vertrok, kwam hij binnen. Toen buren op een keer aan mijn vrouw vroegen 'wie toch maar die zwarte man was die elke dag thuis over de vloer kwam' heb ik haar verteld dat Alec al jaren een goeie collega en vriend is. Ik héb ook effectief een zwarte collega met wie ik bevriend ben. Maar dat is iemand anders. Alec heeft dus ook mijn kinderen vaak gezien. Hij heeft ze zelfs mee verzorgd en hun pampers ververst. Sinds twee jaar komt hij bijna niet meer thuis. Omdat de kinderen op een leeftijd kwamen dat ze de energie tussen Alec en mij ook wel voelden, af en toe al eens een gestolen zoen zagen. Het werd te riskant. Voor hen is Alec altijd 'een vriend van papa zijn werk' geweest. Toen Alec niet meer kwam, heb ik hen verteld dat hij verhuisd was."

"En wat Alec en ik thuis de hele dag deden? Allebei werken, elk op onze computer. 's Middags kookte hij voor ons, waarna we weer verder werkten, en tussendoor bedreven we de liefde, zij het nooit in het echtelijke bed. Want dat is ook geen conditio sine qua non om met Alec samen te zijn, dus waarom zouden we het dan doen? Ik zou niet willen dat mijn kinderen ooit te weten zouden komen dat ik in het bed van hun moeder met een man de liefde heb bedreven."

De kleren die ik bij Alec draag of van hem cadeau krijg, zijn ook gelabeld. Zodat ik daar zeker niet per ongeluk mee naar huis bij mijn vrouw zou komen

"Sinds Alec thuis bijna niet meer komt, proberen we elkaar overdag in zijn appartement te zien en soms ook 's avonds, nadat mijn kinderen zijn gaan slapen. Het lukt ons ook om één weekend per maand samen door te brengen. Thuis zeg ik dan dat ik voor mijn werk een project heb lopen in Duitsland, opleiding moet volgen. Of dat een vriend me heeft uitgenodigd op zijn boot. En dan houden Alec en ik etentjes voor onze vrienden of maken we uitstappen. Naar de eerste lentebloesems in Limburg, de Antwerp Fashion Show, van die dingen. We blijven altijd binnen de Schengenzone, dat spreekt. Identiteitscontroles kan Alec zich niet permitteren. We gaan ook geregeld naar Amsterdam, naar gaybars. Darkrooms en gay sauna's interesseren ons dan weer helemaal niet. We voelen geen van beiden de behoefte om onze seksualiteit openlijk te beleven."

“Mijn echtgenote vermoedt niets. Omdat ik zo geëngageerd probeer te zijn voor mijn gezin, denk ik. Ik ben wat ze noemen een superbetrokken papa. Ik zit op de school van de jongens in de ouderraad, ik help hen met hun huiswerk, speel hun favoriete spelletjes mee op de computer, koop hen alle Lego van de wereld - waarschijnlijk ter compensatie - en kan heel gefocust mee Lego-steden zitten bouwen met ze. Ik leg hen 's avonds meestal ook in bed en ik ben degene die 's ochtends hun ontbijt maakt én hun boterhammendoosjes voor op school."

Twee kleerkasten, twee telefoons

"Maar een dubbelleven is niet altijd romantisch of mooi. Het is ingewikkeld en complex, vraagt veel planning en organisatie. Een verboden liefde als de onze, waarin één van de twee in illegaliteit moet leven, is dan ook nog eens onzeker. Alec en ik hebben elkaar al dikwijls verwenst omdat we elkaar niet kunnen loslaten. Ik wil én Alec én mijn gezin gelukkig maken, wat erop neerkomt dat ik voortdurend naar een quasi onmogelijke balans zit te streven."

"Ik heb leren leven met de switch van mijn ene naar mijn andere leven. Op zaterdag sta ik op het schoolfeest van mijn zoontjes, op zondag zit ik met Alec op de Gay Parade in Amsterdam. Weliswaar zonder pluimen in mijn gat, maar toch verkleed. (lacht) Het vermoeiende is dat ik veel dubbel moet doen. Met Pasen 's voormiddags mee paaseieren rapen met de kinderen, 's middags een paasbrunch met Alec. De kerstdagen zijn wat dat betreft slopend. Op kerstavond zit mijn vrouw zich uit te sloven om uitgebreid te koken voor ons, tegen middernacht zeg ik dat ik nog met vrienden uitga - ik heb gelukkig geen jaloerse vrouw - en dan wacht mij bij Alec nog eens een kerstdiner. Want hij heeft zich ook staan uitsloven voor mij. Daarna nog eens flink de liefde bedrijven met hem, om tegen de ochtend uitgeput naast mijn vrouw in slaap te vallen."

"Valentijn, hetzelfde. Mijn echtgenote neemt dan traditiegetrouw verlof, 's middags neem ik haar mee uit eten, daarna moet ik intimiteit hebben met haar en 's avonds vertrek ik naar Alec, waar ik nog eens moet eten én ook nog eens de liefde moet bedrijven. Ja, en dan gebeurt het dus dat je zo vermoeid bent dat je per ongeluk het verkeerde cadeau afgeeft aan je vrouw. Daar stond ze de voorbije Valentijn dan met een mannenparfum in haar handen. 'Oei, ze moeten zich bij de Inno hebben vergist, ik zal het wel omruilen!' Een tijd geleden zei mijn vrouw: 'Tiens, mijn sneakers zijn ineens zo groot?!' Ik had voor haar en voor Alec New Balance-sportschoenen gekocht- wat de één krijgt, geef ik ook aan de ander - en Alec had zijn paar per ongeluk thuis laten staan. Ik heb er maar niets van gezegd, omdat ik me niet verdacht wilde maken."

"Vroeger had ik het ook vaak voor dat ik vergat met wie van de twee ik waar was geweest. 'Kan ik nu wel met mijn vrouw naar dat restaurant, want heb ik daar onlangs niet met Alec gegeten?' Om dat soort toestanden te vermijden, heb ik nu een dubbele boekhouding. Zoals ik ook twee telefoons heb, iets wat ik aan mijn vrouw uitleg door te zeggen dat ik dat tweede toestel nodig heb voor mijn werk. De kleren die ik bij Alec draag of van hem cadeau krijg, zijn ook gelabeld. Zodat ik daar zeker niet per ongeluk mee naar huis bij mijn vrouw zou komen."

Ben ik een slecht mens? Neen. Ik kan niet slecht zijn voor al het moois dat ik voel in mijn hart. Het is een groot geschenk dat ik twee onvoorwaardelijke liefdes mag meemaken

"Ik heb vroeger vaak gehuild omdat ik zoveel moet liegen tegen mijn vrouw. Nu niet meer. Het went. Plus ook: ik compenseer mijn leugens door extra attent en lief te zijn voor haar. Ik kom dikwijls met bloemetjes thuis, ik ken haar smaak door en door, weet naar welk juweel ze bij de juwelier heeft gekeken. En pas op: ik ben geméénd lief voor haar. Want ik ben haar dankbaar omdat ze mij, al beseft ze dat zelf niet, de vrijheid en het vertrouwen gunt om met Alec gelukkig te zijn. Ik maak haar dus graag terug gelukkig. Zij zegt: 'Van alle vriendinnen die ik heb, heb ik de liefste echtgenoot.' Ik heb inmiddels vrede met die leugens om bestwil."

DRIE KEER PER WEEK

"Ook seksueel leid ik een volslagen dubbelleven. Want ik vrij én met mijn vrouw - gemiddeld één keer per week, in het weekend - én met Alec. Met haar is het zachter en knuffelachtiger dan vroeger. Veel intimiteit die - in haar geval - niet altijd op klaarkomen hoeft gericht te zijn. Een beetje saaier soms dan bij Alec, maar ook fijn. Met Alec is het dus fysiek intenser, al moet ik zeggen dat we op dat vlak na elf jaar ook wel wat tot rust zijn gekomen. (lacht) Hoewel? We zijn nog altijd een keer of drie per week intiem. Het is anders, maar het is allebei lekker en leuk. Omdat de seks vasthangt aan een persoon die ik graag zie. Mocht mijn relatie met Alec enkel draaien om seks, dan was ik al lang weggeweest bij hem. Want het puur fysieke kan je vervangen, hé. Ik zou om de twee maanden een week naar Kenia kunnen en me daar fysiek helemaal laten verwennen. Maar het draait ook bij Alec om zoveel meer dan dat. Samen op uitstap gaan, samen kokkerellen, samen sporten, samen filosoferen over het leven. En de bitcoin." (lacht)

"Weet je wat mijn grootste nachtmerrie zou zijn? Dat mijn verborgen liefde zou uitkomen nog voordat mijn kinderen volwassen zijn en dat ze nadelige gevolgen zouden dragen van mijn keuze in het leven. Ik ben er als de dood voor dat ze zouden worden uitgelachen op school. Het ideaalste scenario zou zijn dat ik zowel mijn vrouw als mijn minnaar tot aan mijn dood graag ga kunnen blijven zien. Dat ik niemand hoef te laten vallen, niemand hoef pijn te doen. Dat ik dus op latere leeftijd nog heel veel hobby's kan hebben, zodat ik veel met Alec kan optrekken, en tegelijkertijd toch bij mijn echtgenote kan zijn. (lacht) Want ze zijn allebei mijn familie die ik graag zie. Kiezen zou het eerlijkste zijn, ja. Maar ik kan en wil niet meer kiezen tussen twee personen die mij graag zien en voor wie ik mij zo hard verantwoordelijk voel."

"Ik heb mijn twee levens ook nodig. Mijn vrouw koopt vaak matching sets van kleding voor mij en onze zoontjes, zodat we er hetzelfde uitzien: niets vervult mij met meer trots wanneer we in die outfits met ons vieren op uitstap zijn. Maar ik ben net zo goed enorm trots wanneer ik bij Alec met onze gay vrienden aan de tafel zit voor het diner. Ben ik een slecht mens? Neen. Ik kan niet slecht zijn voor al het moois dat ik voel in mijn hart. Het is een groot geschenk dat ik twee onvoorwaardelijke liefdes mag meemaken, ondanks de problemen van een dubbelleven. Ik weet van mezelf dat ik dat niet als vanzelfsprekend beschouw en ik weet dat ik mijn best zal blijven doen voor allebei. En mocht mijn geheime leven later toch ooit uitkomen, dan kan ik alleen maar hopen dat degenen die ik dan ongewild pijn ga doen, mij niet al te streng zullen veroordelen en dat ze ook gaan onthouden wat er al die jaren ook allemaal goed is geweest.”

