Geen zin in valentijn? Vier dan vandaag Galentine’s Day Margo Verhasselt

13 februari 2019

12u52

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Het kan zijn dat gevulde chocolaatjes en diners bij kaarslicht volledig jouw ding zijn. Maar droomde je ooit al weg bij de gedachte van een feestdag die in teken staat van jou en de liefde voor jouw vriendinnen? Dan is Galentine’s Day een dag die je met stip moet aanduiden op je kalender. No date? No problem!

Wat is Galentine’s Day? Goede vraag. Als je niet naar de Amerikaanse sitcom ‘Parks and Recreation’ kijkt, dan is de feestdag waarschijnlijk in het verleden aan je voorbijgegaan. Zonde. Galentine’s Day is een feestdag die Amy Poehler’s karakter, Leslie Knope, in 2010 uitvond. De feestelijkheden vinden plaats op 13 februari, de dag voor valentijn.

Zoals het karakter het zelf beschrijft: “Het is de beste dag van het jaar. Elk jaar op 13 februari laten mijn vrouwelijke vrienden en ik onze mannen en vriendjes thuis en gaan we brunchen. Het gaat om vrouwen die vrouwen vieren.” Kortom, het lijkt op valentijn, maar het is niet de liefde tussen een koppel die in de bloemetjes gezet wordt, maar die tussen vriendinnen.