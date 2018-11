Geen lief? Vier het vandaag op Singles’ Day Liesbeth De Corte

11 november 2018

11u48 0 Seks & Relaties Al jaar en dag vieren zeemzoeterige koppels hun liefde op valentijn, maar de vrijgezellen onder ons? Die moesten maar wachten en wachten op hún dag. Tot nu, want vanaf dit jaar wordt 11 november gebombardeerd tot Singles’ Day. En in plaats van cadeautjes te krijgen van je lief, trakteer jij jezelf toch gewoon op een presentje.

Het concept komt overgewaaid vanuit China. In de jaren 90 besloten vier Chinese studenten zichzelf in de bloemetjes te zetten omdat ze single waren, en ze kozen de toepasselijke dag 11/11 uit. Je weet wel: vanwege vier keer één. Wat begon als een ludiek idee, groeide uit tot een heuse feestdag in China, en na verloop van tijd werd het ook geïntroduceerd in de rest van de wereld.

Het is dan ook geen verrassing dat veel online winkels ondertussen gretig gebruik maken van de Singles’ Day door een heleboel kortingen aan te bieden. Zo is het ook webshop bol.com die de zogezegde feestdag bij ons introduceert. Maar ook merken als LaRedoute, Hunkemöller, Ici Paris XL en Nike springen mee op de vrijgezellen-kar. Heb jij ook zin om jezelf te trakteren op een cadeautje? Wij selecteerden alvast enkele leuke geschenkjes.

1. Dekbedovertrek, La Redoute, € 19,24, vandaag 11% korting met de code SINGLE.

2. Geruite Jas, La Redoute, € 64,50, vandaag 11% korting met de code SINGLE.

3. Parfum van Zadig & Voltaire, Ici Paris XL, € 53,50, vandaag 15% korting.

4. Romantische beugelbeha, Hunkemöller, € 29,99, vandaag bespaar je 20%.

5. Gezichtsreiniger van Clinique, Bol.com, € 15, vandaag bespaar je 32%.