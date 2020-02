Geen fan van valentijn? Deze initiatieven houden de dag draaglijk Margo Verhasselt

13 februari 2020

10u03 0 Seks & Relaties Ah valentijn, de Dag Der Geliefden nadert met rasse schreden. Tof wanneer je houdt van hartjes, de kleur roze, chocolade en zeemzoete romance. Minder tof wanneer je single bent of gewoon helemaal niet van al het opgesomde houdt. Behoor je tot de laatste groep? We maakten een overzicht om de dag draaglijk te houden. Alsjeblieft, dankjewel.

1. Laat je ex opgegeten worden door een beer

Heb je een ex die het bloed vanonder je nagels haalt? Dan kwam het waarschijnlijk al in je op om ze een een enkel reisje naar de maan cadeau te doen. Jammer genoeg kunnen we daarbij niet helpen. Wat kan wel? Je ex (nu ja, ongeveer toch) voeren aan een beer.

Wildlife Images, een rehabilitatiecentrum voor wilde dieren in Merlin, Oregon, bedacht een leuke manier om jouw gebroken hart te helen. Wat bieden ze aan? Je kan een dode zalm naar je ex vernoemen en die dan laten oppeuzelen door een van hun twee beren: Kodi of Yak. Voor 20 dollar (zo’n ‎€ 18) kan je een zalm naar je ex vernoemen, krijg je een certificaat opgestuurd en een link waarin je de vis opgegeten ziet worden. Mag het wat decadenter? Voor 100 dollar (€ 81) krijg je ook een foto van de zalm en een foto van de beer mét de vis.

2. Vier Galentine’s day

Wat is Galentine’s Day? Goede vraag. Als je niet naar de Amerikaanse sitcom ‘Parks and Recreation’ kijkt, dan is de feestdag waarschijnlijk in het verleden aan je voorbijgegaan. Zonde. Galentine’s Day is een feestdag die Amy Poehler’s karakter, Leslie Knope, in 2010 uitvond. De feestelijkheden vinden plaats op 13 februari, de dag voor valentijn.

Zoals het karakter het zelf beschrijft: “Het is de beste dag van het jaar. Elk jaar op 13 februari laten mijn vrouwelijke vrienden en ik onze mannen en vriendjes thuis en gaan we brunchen. Het gaat om vrouwen die vrouwen vieren.” Kortom, het lijkt op valentijn, maar het is niet de liefde tussen een koppel die in de bloemetjes gezet wordt, maar die tussen vriendinnen.

3. Vernoem een kakkerlak naar je ex

Een beer niet jouw ding? Dan laat een stokstaartje jouw hart misschien wel sneller slaan. De El Paso Zoo in de Amerikaanse staat Texas bedacht een goede manier om je over je relatiebreuk heen te helpen. Met hun ‘Quit Bugging Me’-event geven ze mensen de kans om een kakkerlak naar hun ex te vernoemen. En dat klein diertje? Dat staat op de Dag Der Geliefden op het menu bij stokstaartjes en vogels. Iedereen kan een kakkerlak naar zijn of haar ex vernoemen en een klein bedrag storten dat integraal naar de dieren uit de zoo gaat.

4. ZEB organiseert allereerste Singles Night op Valentijn

Nood aan een leuke avond en een nieuwe outfit? Dan ben je bij ZEB Merchtem aan het juiste adres: ze organiseren vrijdag een heuse Singles Night. Wat kan je verwachten? DJ Lotte Feyen zorgt voor een feestje en de juiste atmosfeer. Daarnaast helpen matchmakers je aan de perfecte outfit. Relatietips nodig? Dan kan je aankloppen bij seksuologe en Slimste Mens-revelatie Lotte Vanwezemael. Er zijn heel wat prijzen te winnen en er kan bovendien de hele avond geshopt worden tegen 20% korting op de hele collectie.

5. Krijg een gratis burger in ruil voor een foto van je ex

Dat de liefde door de maag gaat, is al lang bekend. Bij Burger King zorgen ze ook voor een goede portie comfort food op de Dag Der Geliefden. Samen met de prettig gestoorde Harley Quinn steken ze je het hart onder de riem. In de film BIRDS OF PREY trekt de onverschrokken Harley Quinn na haar breuk met The Joker alle registers open. In samenwerking met Warner Bros nodigt Burger King bezoekers op 14 februari uit om een fysieke foto van hun ex mee te brengen naar een restaurant en aan de kassa in te ruilen voor een gratis Whopper, bij aankoop van een menu.

De actie loopt in alle 39 Belgische en Luxemburgse Burger King-restaurants.