Geef de hoop nog niet op: 5 knappe prinsen die wél nog vrijgezel zijn Timon Van Mechelen

11u43 0 Instagram @faz3 Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Seks & Relaties De Britse Harry trouwt deze lente met de Amerikaanse actrice Meghan Markle, maar je hoeft die kinderdroom om ooit prinses te worden nog niet volledig opbergen. Er zijn nog genoeg begeerlijke prinsen die wél nog single (and ready to mingle?) zijn.

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum

De kroonprins van Dubai zou naar verluidt fan zijn van poëzie – hoe romantisch -, paardrijden, fietsen, diepzeeduiken én Instagrammen. Hij houdt zijn bijna 6 miljoen volgers dagelijks op de hoogte van zijn leven, dat vooral lijkt te bestaan uit tijd doorbrengen met zijn familie, sporten, jetsetten en poseren met dieren. Zijn diepe bruine ogen en gespierde lichaam zijn alvast ook niet mis.

#paddletennis #NAS 🎾 Een foto die is geplaatst door Fazza (@faz3) op 04 okt 2017 om 14:02 CEST

2. Constantijn Alexios van Griekenland en Denemarken

Constantijn is nog maar 19 jaar oud, dus haal je niks in je hoofd als je veel ouder bent. De jongeman is geboren in New York, groeide op in het Verenigd Koninkrijk en woont nu weer in Amerika waar hij studeert aan Georgetown University in Washington D.C. Hij is gepassioneerd door fotografie en dat deelt hij maar al te graag met zijn 28.000 volgers op Instagram.

◾️◾️ Een foto die is geplaatst door Constantine Alexios (@alexiosgreece) op 12 mei 2017 om 11:57 CEST

3. Jean-Christophe Napoléon Bonaparte

De 31-jarige Jean-Christophe prins Napoléon is de achter-achter-achter-achter-neef van Napoleon Bonaparte, maar gelukkig is hij wel iets minder moordzuchtig dan zijn bekende naamgenoot. Ondanks zijn Franse afkomst woont en werkt hij momenteel in Londen voor een private equityfonds. Jean-Christophe houdt zijn privéleven liefst – wel – privé, hij is dan ook niet actief op sociale media. Al heeft hij professioneel als hij is wél een LinkedIn-profiel.

Point De Vue

4. Prins Albert von Thurn und Taxis

De 34-jarige werd in 2009 door Forbes uitgeroepen tot de jongste miljardair ter wereld en hij is tevens ook de grootste private grondbezitter van Europa. Hij is een succesvol zakenman, maar vult zijn dagen het liefst met autoracen. Hij is officieel racer in de Porsche Supercup. Op sociale media is hij helaas niet actief.

BrunoPress

5. Prins Lorenzo Borghese

De half-Italiaanse/half-Amerikaanse prins is in tegenstelling tot veel van zijn collega-prinsen allesbehalve mediaschuw, hij heeft er zelfs al een hele carrière in de (reality)tv-wereld opzitten. Zo zocht hij in 2006 op televisie naar de liefde van zijn leven in The Bachelor, dat deed hij in 2009 nog eens opnieuw in de internetreeks America’s Next Princess. Wederom zonder veel succes. In 2010 maakte hij zijn opwachting in Coming to Holland: Prins Zoekt Vrouw, maar opnieuw zonder blijvend resultaat. Misschien kun jij zijn hart wél veroveren? Extra pluspunt: Lorenzo is groot dierenvriend.

Spaghetti alla carbonara at Sabatini in Trastavere, a glass of wine at piazza navona, wish at Trevi Fountain #bestseconddateever #dogsrule Een foto die is geplaatst door Lorenzo Borghese (@lborghese) op 26 jun 2017 om 09:27 CEST