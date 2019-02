Gebroken hart? Dan kan je voortaan terecht in het eerste heartbreak hotel Nele Annemans

15 februari 2019

17u11 0 Seks & Relaties Love hurts, love scars, love sounds and marks. Niets zo pijnlijk als een gebroken hart. Dat ervoeren ook coaches Carlien en Elisabeth. Daarom richtten ze het eerste heartbreak hotel in België op waar mensen terecht kunnen na een pijnlijke relatiebreuk.

Liefdesverdriet kan enorm veel pijn doen en eerder deze week riep professor psychologie Elke Van Hoof (VUB) al op om het niet te minimaliseren. “Scheiden doet altijd leiden”, aldus Van Hoof. Volgens haar is het dan ook een goed idee om na je breuk, een actieplan op te stellen om je identiteit terug te vinden. “Bouw je eigen vriendenkring terug op en als je hobby’s liet vallen, start die dan opnieuw op. Kijk ook zeker eens naar foto’s van jezelf van voor de relatie, zo zie je dat er ook een ‘ik’ was voor die tijd en dat het toen eigenlijk ook best fijn was. Het is oké om te wenen, dat maakt emoties los en helpt je in het verwerkingsproces. Maar blijf niet bij de pakken zitten. Probeer het komende jaar leuke uitjes te plannen en duid die aan op een kalender, zodat je goede vooruitzichten hebt.”

Heb je het moeilijk om na je breuk die stappen alleen te zetten? Dan kan je vanaf nu terecht in het eerste heartbreak hotel: een driedaagse retreat voor mensen met een gebroken hart. Coaches Carlien en Elisabeth bedachten het idee om een heartbreak hotel te organiseren nadat ze allebei zelf door een pijnlijke break-up gingen. “Liefdesverdriet is een ingrijpend fysiek en mentaal proces wat in onze maatschappij vaak onderschat wordt. Ander en beter, right?”

Met hun retreats proberen ze in eerste instantie een beter inzicht te geven in het proces achter liefdesverdriet. “Dat proces is heel vergelijkbaar met een rouwproces wanneer iemand sterft. Niet iedereen weet wat er psychologisch en biologisch allemaal bij komt kijken en vaak is de wetenschap van wat je doormaakt al erg geruststellend”, aldus de oprichtsters.

Daarna kunnen de deelnemers via coachingoefeningen rond acceptatie, zelfliefde en zelfvertrouwen intensief werken aan zichzelf. “Maar we kijken ook verder: we gaan op zoek naar wat voor hen belangrijk is, wat ze zoeken in een partner en we geven ook datingtips mee en tools om valkuilen in de toekomst te vermijden.”

Of deelnemers na de retreat over hun liefdesverdriet heen zullen zijn? “Liefdesverdriet heeft ook tijd nodig: volgens onderzoek voel je je na 11 weken beter, maar dat is niet voor iedereen hetzelfde. Toch zullen begrip en acceptatie mensen al een heel eind op weg helpen.”

Meer info vind je op www.heartbreakhotel.love.