Gat in de markt: vibrators voor christelijke koppels Ook gelovige Belgen kopen seksspeeltjes in Nederlandse webwinkel van Els Grouman Luc Beernaert

Els Gouman trouwde na een 'ongelukje' en werd moeder toen ze negentien was. Vanuit haar gelovige achtergrond ging ze op zoek naar christelijke informatie voor een beter seksleven. Seks & Relaties De Nederlandse Els Gouman boekt onverwacht succes met haar webwinkel intimitijd.nl, waar ze o.a. dildo's en vibrators aanbiedt aan christelijke koppels. Zonder "vieze plaatjes" en zonder aanstootgevend taalgebruik. Een vreemde insteek, denkt u? Niet volgens Gouman, die vanuit haar christelijke achtergrond als jonge bruid vruchteloos op zoek ging naar informatie over seksueel genot die op gelovigen is gericht. De webwinkel wordt ook druk bezocht door Belgische klanten.

In de webwinkel die Gouman samen met haar man runt, krijg je geen pornografische beelden te zien en zoek je ook vruchteloos naar tepelklemmen, zweepjes of handboeien. Nette seksspeeltjes dus: vibrators in alle vormen en maten maar zonder specifieke anatomische details. En het succes bewijst dat Gouman een gat in de markt vond. Maar hoe kwam ze erachter dat er een behoefte was aan een dergelijk platform?

Gouman: "Bij mezelf, eigenlijk, er is geen marktonderzoek aan voorafgegaan. Wij zijn jong ouders geworden, ik was slechts achttien toen ik ongewenst zwanger raakte. Een ongelukje, zeg maar. We zijn getrouwd en in mijn huwelijk liep ik tegen problemen op seksueel gebied aan. Omdat ik al mijn hele leven christelijk ben, ging ik op zoek naar informatie voor christenen op het vlak van genieten en seksbeleving. Dat viel knap tegen, ik vond enkel één Amerikaanse website. Toen dacht ik dat het misschien wel iets was om die informatie in een dergelijke website ook bij ons aan te bieden, en dat plan is blijven broeden in onze hoofden. Intussen hoorde ik in mijn omgeving, die ook goeddeels christelijk is, veel verhalen over problemen rond seksualiteit".

"Persoonlijk had ik moeite me te ontspannen, maar met een vibrator lukte dat wel. In christelijk Nederland rust nog grotendeels een taboe op seksualiteit. Ik merkte hoeveel stellen het moeilijk hebben over hun seksbeleving of gebrek daaraan te praten, hoeveel vrouwen nooit een orgasme hadden gehad. Seksspeeltjes kunnen daarbij helpen, maar het draait voor mij niet om het speeltje op zich. Het is er me om te doen dat seks genieten is, dat het bijdraagt tot een goed huwelijk tussen man en vrouwstellen".

Niet naar de seksshop

Afkeurende commentaren kreeg Gouman niet, ook niet uit haar christelijke omgeving. "Ik krijg die vraag vaak, of er geen hevige tegenstand komt uit kerkelijke hoek. Nee dus. De reacties zijn vooral positief, in de zin van 'jullie vervullen mijn behoefte, en ik heb geen zin om iets te bestellen op sites met vieze plaatjes'. We werken ook samen met bekkenbodemtherapeuten die veel cliënten hebben uit de Nederlandse Bible Belt. Voordien stuurden die hun cliënten naar de seksshop, maar die vrouwen vonden dat niet prettig".

Of masturbatie volgens de christelijke leer dan niet langer zondig is? Gouman: "We krijgen veel vragen: wat mag en wat mag niet? We hebben ook een bevraging gedaan bij zowel christenen als niet-christenen, een onderzoek dat ook door Goedele Liekens op haar site via twitter werd gedeeld. Daaruit is gebleken dat er onder christenen veel twijfel heerst over wat wel en niet mag. De bijbel is daarover niet expliciet. Maar je kan als koppel op zoek naar wat wél mag, en wat je daarmee kan aanvangen. Kijk, voor ons is het leuk dat onze producten verkopen, maar het belangrijkste is toch dat mensen vooruit komen in hun seksuele relatie".

