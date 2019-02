Gabriëlle (34): “Uit een onschuldige kiem groeide een verboden vrucht en verlangen waaraan niet te ontkomen viel” Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

03 februari 2019

08u06 0 Seks & Relaties Knap was hij niet, maar de man die de wereld van Gabriëlle (34) op zijn kop zette, deed iets waar haar echtgenoot al zo lang geen tijd meer voor nam: hij luisterde echt naar haar.

“Na afloop van een vergadering dronken hij en ik weleens iets, en op een van die avonden ­hadden we een lang gesprek waarbij ik niet ­meteen – zoals je weleens hoort – halsoverkop verliefd werd maar wel geraakt. We spraken over onze kinderen en de sportvereniging waar we beiden in het bestuur zaten; niemand die ons toen had horen praten zou in de toon of het onderwerp ook maar iets verdachts hebben gehoord, maar tussen de zinnen door werd ik iets opmerkelijks gewaar, iets ­onstuimigs dat het kabbelende gesprek nieuwe dimensies gaf: hij luisterde naar me.

‘Ik krijg nog rillingen als ik me realiseer hoe weinig er kennelijk voor nodig was me te ontregelen’ Gabriëlle

“Als ik een beeld zou moeten schetsen van hoe we daar zaten, was het dit: twee bekenden die samen, zonder flirten, naast elkaar zaten en kletsten en een biertje dronken. Meer was het niet. En toch voltrok zich iets dat als een stroomstoot door mijn hele lichaam ging. Die intelligente, bepaald niet knappe, beetje pafferige man met een bril had belangstelling voor wat ik te zeggen had, en dat was zo overweldigend dat ik verliefd werd.

